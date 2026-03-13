search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

13.03.2026 13:04

Ρομπότ έλυσε κύβο Rubik σε χρόνο-ρεκόρ και μπήκε στα Guinness

Ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα πέτυχαν δύο αδέλφια από τη Βρετανία, δημιουργώντας ένα ρομπότ που μπορεί να λύνει έναν κύβο Rubik 4×4 σε χρόνο ρεκόρ. Το αυτοσχέδιο μηχάνημά τους, που ονόμασαν «The Revenger», κατάφερε να ολοκληρώσει το παζλ σε μόλις 45,3 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες.

Μάλιστα, το ίδιο ρομπότ είχε ήδη σημειώσει λίγα λεπτά νωρίτερα χρόνο 55 δευτερολέπτων, τον οποίο ξεπέρασε στη συνέχεια βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την επίδοσή του. Το νέο ρεκόρ είναι 33 δευτερόλεπτα γρηγορότερο από τον προηγούμενο καλύτερο χρόνο που είχε καταγραφεί από άλλο ρομπότ.

Το έργο ανήκει στους Matthew και Thomas Pidden, οι οποίοι κατασκεύασαν το ρομπότ μέσα σε περίπου 15 εβδομάδες, στο πλαίσιο πανεπιστημιακού project στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.

Πώς λειτουργεί το ρομπότ

Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το μηχανικό σώμα και το λογισμικό. Δύο webcams σαρώνουν τον κύβο Rubik για να αναγνωρίσουν τη διάταξη των χρωμάτων, ενώ δύο ρομποτικοί βραχίονες ειδικής κατασκευής αναλαμβάνουν να τον περιστρέφουν.

Τα δεδομένα από τις κάμερες μεταφέρονται σε έναν φορητό υπολογιστή, όπου ένας ειδικά σχεδιασμένος αλγόριθμος αναλύει τη διάταξη και υπολογίζει τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να λυθεί ο κύβος όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Για να διασφαλιστεί ότι το ρομπότ δεν είχε πλεονέκτημα πριν ξεκινήσει η χρονομέτρηση, οι κάμερες καλύπτονταν με πλαστικά καλύμματα μέχρι τη στιγμή που ξεκινούσε το χρονόμετρο.

Η πορεία προς το ρεκόρ

Η προσπάθεια για το ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο πέρσι, όμως η επίδοση αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Guinness World Records μόλις αυτή την εβδομάδα.

Συνολικά, το ρομπότ κατάφερε να λύσει τον κύβο έξι φορές κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Οι δύο πρώτες προσπάθειες δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το προηγούμενο ρεκόρ, αλλά στην τρίτη σημειώθηκε χρόνος 55 δευτερολέπτων. Οι δημιουργοί του, ωστόσο, πίστευαν ότι μπορούσε να αποδώσει καλύτερα.

Τελικά, στην έκτη προσπάθεια, το «Revenger» πέτυχε τον εντυπωσιακό χρόνο των 45,3 δευτερολέπτων.

Τα ρομπότ είναι ακόμη πιο γρήγορα στους μικρότερους κύβους

Παρότι τα 45 δευτερόλεπτα αποτελούν ρεκόρ για τον κύβο 4×4, οι επιδόσεις είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές στον κλασικό κύβο 3×3, που εφευρέθηκε το 1974 από τον Ούγγρο Ernő Rubik.

Σε αυτή την κατηγορία, το παγκόσμιο ρεκόρ για ρομπότ είναι μόλις 0,103 δευτερόλεπτα, χρόνος μικρότερος από το ανοιγοκλείσιμο των ματιών. Το επίτευγμα ανήκει σε ομάδα φοιτητών μηχανικών από το Πανεπιστήμιο Purdue.

Όσο για τους ανθρώπους, ο ταχύτερος χρόνος επίλυσης ενός κύβου Rubik είναι 2,76 δευτερόλεπτα — ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι το πέτυχε ένα παιδί μόλις 9 ετών.

