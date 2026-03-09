search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 12:57
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web

09.03.2026 11:39

Τα σκυλιά ρομπότ που αλλάζουν την έννοια του ταξιδιού και της διάσωσης

09.03.2026 11:39
skyli-robot-taxidia-4
Photo: Unitree

Ένα σκυλί ρομπότ που μπορεί να τρέχει, να σκαρφαλώνει και να μεταφέρει εξοπλισμό σε δύσβατο έδαφος μοιάζει με επιστημονική φαντασία. Ωστόσο η κινεζική εταιρεία ρομποτικής Unitree παρουσίασε το As2, ένα τετράποδο ρομπότ σχεδιασμένο για πραγματικές δραστηριότητες όπως εξερεύνηση στη φύση, αποστολές διάσωσης και συντροφιά.

Σε αντίθεση με ρομποτικά παιχνίδια ή κατοικίδια για παιδιά, το As2 δημιουργήθηκε για πρακτική χρήση σε εξωτερικούς χώρους και απαιτητικά περιβάλλοντα.

Photo: Unitree

Κινείται σε δύσβατο έδαφος

Το As2 ζυγίζει περίπου περίπου 18 κιλά και είναι αρκετά ελαφρύ για μεταφορά αλλά και αρκετά ισχυρό ώστε να κινείται σε δύσκολες επιφάνειες. Η τιμή του αρχίζει από τις 32.000 δολάρια.

Το ρομπότ μπορεί να:

ανεβαίνει σκάλες

ανεβαίνει απότομες πλαγιές

κινείται σε βραχώδη μονοπάτια

περπατά σε ασταθές ή ανώμαλο έδαφος

τρέχει πιο γρήγορα από τους περισσότερους ενήλικες

Η ταχύτητά του είναι περίπου αντίστοιχη με ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου, ενώ μπορεί να κινηθεί ακόμη και σε χιονισμένες πλαγιές.

Μεταφέρει εξοπλισμό για πεζοπορία

Το ρομπότ μπορεί να μεταφέρει εξοπλισμό και να συνοδεύει τους χρήστες σε πεζοπορίες διάρκειας έως και τεσσάρων ωρών.

Μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθός σε ταξίδια περιπέτειας, μεταφέροντας προμήθειες ή βαρύ εξοπλισμό σε περιοχές όπου τα οχήματα με ρόδες δυσκολεύονται να κινηθούν.

Ακολουθεί τον «κηδεμόνα» του αυτόνομα

Το As2 χρησιμοποιεί το Intelligent Companion System για να ακολουθεί τον χρήστη καθώς κινείται. Χάρη στους ενσωματωμένους επεξεργαστές και αισθητήρες, μπορεί να παρακολουθεί με ακρίβεια την πορεία του ανθρώπου που το συνοδεύει.

Ορισμένες εκδόσεις περιλαμβάνουν επίσης:

σύστημα LiDAR για χαρτογράφηση περιοχών όπως δάση και ζούγκλες

βελτιωμένα συστήματα παρακολούθησης

προαιρετικό GPS και σύνδεση κινητής τηλεφωνίας

Χαρτογράφηση και ανάλυση του περιβάλλοντος

Με τη βοήθεια όλων των παραπάνω, μπορούν να χαρτογραφούν το περιβάλλον τους καθώς κινούνται καθώς και να δημιουργούν λεπτομερείς τρισδιάστατους χάρτες περιοχών.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να:

ελέγχουν επικίνδυνα σημεία σε μονοπάτια

εντοπίζουν ασταθές έδαφος

εξετάζουν παγωμένες πλαγιές ή γκρεμούς

παρέχουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες της διαδρομής

Photo: Unitree

Χρήση σε δύσκολες ή επικίνδυνες περιοχές

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτών των ρομπότ είναι ότι μπορούν να εισέρχονται σε περιοχές όπου η παρουσία ανθρώπων είναι επικίνδυνη.

Χρησιμοποιούνται ήδη ή δοκιμάζονται για:

επιθεωρήσεις σε επικίνδυνα μέρη

αποστολές διάσωσης

επιτήρηση περιοχών

μεταφορά υλικών σε δύσκολες συνθήκες

Η δυνατότητα να κινούνται σε ανώμαλο έδαφος τους δίνει πλεονέκτημα σε σχέση με τα οχήματα με ρόδες.

Το As2 διαθέτει ανοιχτή πλατφόρμα ανάπτυξης, ώστε προγραμματιστές να μπορούν να προσθέτουν μονάδες τεχνητής νοημοσύνης και να προσαρμόζουν το ρομπότ για διαφορετικές χρήσεις.

Μπορούν επίσης να προστεθούν επιπλέον εξαρτήματα, όπως ρομποτικός βραχίονας για συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Υπάρχουν επίσης ερευνητικά προγράμματα που δοκιμάζουν σκύλους-οδηγούς ρομπότ για να βοηθήσουν άτομα με προβλήματα όρασης.

Στο μέλλον, το ρομπότ αναμένεται να μπορεί να επικοινωνεί με τον ιδιοκτήτη του και να κατανοεί ενέργειες και προθέσεις.

