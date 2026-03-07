Οι Έλληνες απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανάμεσα στην αισιοδοξία και την καχυποψία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εισβάλει με πρωτοφανή ταχύτητα στην καθημερινότητα και της ελληνικής κοινωνίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα προσδοκίες και ανησυχίες. H πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Metron Analysis για λογαριασμό της ΔιαΝΕΟσις, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση τις προηγούμενες μέρες και αποτυπώνει για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες αυτή τη νέα τεχνολογία: πόσο τη γνωρίζουν, πώς τη χρησιμοποιούν, τι συναισθήματα τους προκαλεί και σε ποιο βαθμό την εμπιστεύονται.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 8–13 Ιανουαρίου 2026 σε πανελλαδικό δείγμα 1.111 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, με συνδυασμό τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων, και αποτυπώνει ένα κοινωνικό τοπίο που χαρακτηρίζεται από έντονη εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία αλλά ταυτόχρονα και σημαντικές αντιφάσεις απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
Η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το 84,9% των πολιτών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο καθημερινά για ενημέρωση και ψυχαγωγία, ενώ το 70,9% χρησιμοποιεί καθημερινά τα social media. Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιεί σε τακτική βάση εφαρμογές όπως email, επεξεργαστές κειμένου και λογιστικά φύλλα, ενώ οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν γίνει πλέον συνηθισμένη πρακτική για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Αυτή η γενικευμένη ψηφιακή εξοικείωση αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, μόλις το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την τεχνητή νοημοσύνη , ενώ περίπου 8 στους 10 δηλώνουν ότι γνωρίζουν τι είναι, ακόμη κι αν δεν τη χρησιμοποιούν συστηματικά.
Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά την πραγματική χρήση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με την έρευνα, το 65% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, δεδομένου ότι πριν από λίγους μήνες αντίστοιχη μέτρηση κατέγραφε σημαντικά χαμηλότερη διείσδυση.
Η χρήση, ωστόσο, δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην κοινωνία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης έχουν σαφές κοινωνικό και δημογραφικό προφίλ: είναι συχνότερα άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, ανήκουν κυρίως σε νεότερες ηλικιακές ομάδες, έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και συχνά διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα.
Στην ηλικιακή ομάδα 17–24 ετών η χρήση αγγίζει το 87%, ενώ στους άνω των 65 περιορίζεται περίπου στο ένα τρίτο. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει το ψηφιακό χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των γενεών.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι η στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει δραματικά ανάλογα με το αν κάποιος τη χρησιμοποιεί ή όχι.
Οι χρήστες εμφανίζονται σημαντικά πιο θετικοί και αισιόδοξοι. Για αυτούς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί εργαλείο που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, να βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων και να διευκολύνει την καθημερινότητα.
Αντίθετα, στους μη χρήστες κυριαρχούν περισσότερο η επιφυλακτικότητα και η καχυποψία. Αυτή η διάσταση αποτυπώνεται καθαρά και στα συναισθήματα που δηλώνουν οι πολίτες. Το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται από το 55% των ερωτηθέντων, ενώ η επιφυλακτικότητα ή καχυποψία από το 46%.
Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται έντονα μεταξύ των δύο ομάδων. Στους χρήστες το ενδιαφέρον φτάνει το 68%, ενώ στους μη χρήστες κυριαρχεί η καχυποψία, που αγγίζει το 65%.
Με άλλα λόγια, η κοινωνία φαίνεται να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Σε εκείνους που βλέπουν την τεχνητή νοημοσύνη ως ευκαιρία και εκείνους που τη βλέπουν ως πιθανή απειλή.
Στο ερώτημα για το πώς θα επηρεάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη διάφορους τομείς της ζωής, οι πολίτες εμφανίζονται μάλλον αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την επιστήμη και την οικονομία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:
85% θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ωφελήσει την επιστήμη, 81% τις επιχειρήσεις, 67% την παραγωγικότητα της εργασίας, 65% την εκπαίδευση, 64% την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ πάνω από τους μισούς πιστεύουν ότι θα συμβάλει και στην άμυνα και την ασφάλεια.
Ενδιαφέρον έχει ότι ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βελτιώσει και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.
Παρά την αισιοδοξία για την οικονομία και την επιστήμη, οι πολίτες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί όταν η συζήτηση μεταφέρεται στο επίπεδο των θεσμών και των δικαιωμάτων.
Οι μεγαλύτερες ανησυχίες εντοπίζονται σε τρεις τομείς:
προστασία προσωπικών δεδομένων, λειτουργία της δημοκρατίας, σύστημα δικαιοσύνης.
Στην περίπτωση των προσωπικών δεδομένων, περίπου 72% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης , ενώ αρνητικές εκτιμήσεις καταγράφονται και για τη δημοκρατία (58%) και τη δικαιοσύνη (47%).
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τη θετική στάση για την τεχνολογική πρόοδο, μεγάλο μέρος της κοινωνίας ανησυχεί για τις πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορά την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις ανθρώπινες δεξιότητες.
Πολλοί πολίτες πιστεύουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Ωστόσο, την ίδια στιγμή αρκετοί εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες βασικές ανθρώπινες λειτουργίες, όπως την κριτική σκέψη, την ψυχική ισορροπία, την ικανότητα κοινωνικής σύνδεσης.
Η αντίφαση αυτή αποτυπώνει μια βαθύτερη κοινωνική αμφιθυμία: η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται χρήσιμο εργαλείο, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί ανησυχία για το πώς μπορεί να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και αλληλεπιδρούμε.
Οι κοινωνιολογικές αναλύσεις που συνοδεύουν την έρευνα επιχειρούν να ερμηνεύσουν αυτή την αντιφατική στάση. Όπως επισημαίνεται, οι κοινωνίες συχνά αντιδρούν στις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές ακολουθώντας έναν «κύκλο τεχνολογικού πανικού»: αρχικά κυριαρχεί ο ενθουσιασμός, στη συνέχεια εμφανίζονται φόβοι και υπερβολικές ανησυχίες, πριν τελικά διαμορφωθεί μια πιο ισορροπημένη στάση.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να βρίσκεται σήμερα ακριβώς σε αυτό το μεταβατικό σημείο: ανάμεσα στον ενθουσιασμό για τις δυνατότητές της και στην ανησυχία για τις επιπτώσεις της.
Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον ένα αφηρημένο τεχνολογικό σενάριο για το μέλλον. Αντίθετα, έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα, την οικονομία και τον δημόσιο διάλογο.
Η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται γενικά ανοιχτή στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα προσεκτική απέναντι στους κινδύνους που μπορεί να συνοδεύουν την εξάπλωσή της.
Το μεγάλο ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια θα είναι αν αυτή η νέα τεχνολογική επανάσταση θα ενσωματωθεί με τρόπο που θα ενισχύει την παραγωγικότητα και την καινοτομία, χωρίς να υπονομεύει θεμελιώδεις αξίες όπως η δημοκρατία, η ιδιωτικότητα και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
Και αυτό, όπως δείχνουν τα ευρήματα της έρευνας, είναι ένα ερώτημα που ήδη απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία.
Η χρήση αυξάνεται σημαντικά:
Η κοινωνία χωρίζεται σε δύο ομάδες:
Το κυρίαρχο συναίσθημα είναι διπλό
Οι χρήστες νιώθουν περισσότερο ενδιαφέρον, οι μη χρήστες περισσότερη καχυποψία.
Οι πολίτες πιστεύουν ότι η ΤΝ θα βελτιώσει:
Την παραγωγικότητα εργασίας 67%
Οι μεγαλύτεροι φόβοι αφορούν:
Οι θεσμοί θεωρούνται πιο ευάλωτοι από την οικονομία.
Πολλοί πιστεύουν ότι θα βοηθήσει:
Παρά τα οφέλη, αρκετοί πολίτες πιστεύουν ότι η ΤΝ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά:
