Οι Έλληνες απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανάμεσα στην αισιοδοξία και την καχυποψία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εισβάλει με πρωτοφανή ταχύτητα στην καθημερινότητα και της ελληνικής κοινωνίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα προσδοκίες και ανησυχίες. H πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Metron Analysis για λογαριασμό της ΔιαΝΕΟσις, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση τις προηγούμενες μέρες και αποτυπώνει για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες αυτή τη νέα τεχνολογία: πόσο τη γνωρίζουν, πώς τη χρησιμοποιούν, τι συναισθήματα τους προκαλεί και σε ποιο βαθμό την εμπιστεύονται.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 8–13 Ιανουαρίου 2026 σε πανελλαδικό δείγμα 1.111 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, με συνδυασμό τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων, και αποτυπώνει ένα κοινωνικό τοπίο που χαρακτηρίζεται από έντονη εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία αλλά ταυτόχρονα και σημαντικές αντιφάσεις απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μια κοινωνία ήδη βαθιά ψηφιακή

Η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το 84,9% των πολιτών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο καθημερινά για ενημέρωση και ψυχαγωγία, ενώ το 70,9% χρησιμοποιεί καθημερινά τα social media. Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιεί σε τακτική βάση εφαρμογές όπως email, επεξεργαστές κειμένου και λογιστικά φύλλα, ενώ οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν γίνει πλέον συνηθισμένη πρακτική για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Αυτή η γενικευμένη ψηφιακή εξοικείωση αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, μόλις το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την τεχνητή νοημοσύνη , ενώ περίπου 8 στους 10 δηλώνουν ότι γνωρίζουν τι είναι, ακόμη κι αν δεν τη χρησιμοποιούν συστηματικά.

Η μεγάλη διάδοση της χρήσης

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά την πραγματική χρήση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με την έρευνα, το 65% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, δεδομένου ότι πριν από λίγους μήνες αντίστοιχη μέτρηση κατέγραφε σημαντικά χαμηλότερη διείσδυση.

Η χρήση, ωστόσο, δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην κοινωνία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης έχουν σαφές κοινωνικό και δημογραφικό προφίλ: είναι συχνότερα άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, ανήκουν κυρίως σε νεότερες ηλικιακές ομάδες, έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και συχνά διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα.

Στην ηλικιακή ομάδα 17–24 ετών η χρήση αγγίζει το 87%, ενώ στους άνω των 65 περιορίζεται περίπου στο ένα τρίτο. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει το ψηφιακό χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των γενεών.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι: χρήστες και μη χρήστες

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι η στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει δραματικά ανάλογα με το αν κάποιος τη χρησιμοποιεί ή όχι.

Οι χρήστες εμφανίζονται σημαντικά πιο θετικοί και αισιόδοξοι. Για αυτούς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί εργαλείο που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, να βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων και να διευκολύνει την καθημερινότητα.

Αντίθετα, στους μη χρήστες κυριαρχούν περισσότερο η επιφυλακτικότητα και η καχυποψία. Αυτή η διάσταση αποτυπώνεται καθαρά και στα συναισθήματα που δηλώνουν οι πολίτες. Το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται από το 55% των ερωτηθέντων, ενώ η επιφυλακτικότητα ή καχυποψία από το 46%.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται έντονα μεταξύ των δύο ομάδων. Στους χρήστες το ενδιαφέρον φτάνει το 68%, ενώ στους μη χρήστες κυριαρχεί η καχυποψία, που αγγίζει το 65%.

Με άλλα λόγια, η κοινωνία φαίνεται να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Σε εκείνους που βλέπουν την τεχνητή νοημοσύνη ως ευκαιρία και εκείνους που τη βλέπουν ως πιθανή απειλή.

Προσδοκίες για την οικονομία και την επιστήμη

Στο ερώτημα για το πώς θα επηρεάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη διάφορους τομείς της ζωής, οι πολίτες εμφανίζονται μάλλον αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την επιστήμη και την οικονομία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

85% θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ωφελήσει την επιστήμη, 81% τις επιχειρήσεις, 67% την παραγωγικότητα της εργασίας, 65% την εκπαίδευση, 64% την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ πάνω από τους μισούς πιστεύουν ότι θα συμβάλει και στην άμυνα και την ασφάλεια.

Ενδιαφέρον έχει ότι ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βελτιώσει και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.

Οι φόβοι για δημοκρατία και προσωπικά δεδομένα

Παρά την αισιοδοξία για την οικονομία και την επιστήμη, οι πολίτες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί όταν η συζήτηση μεταφέρεται στο επίπεδο των θεσμών και των δικαιωμάτων.

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες εντοπίζονται σε τρεις τομείς:

προστασία προσωπικών δεδομένων, λειτουργία της δημοκρατίας, σύστημα δικαιοσύνης.

Στην περίπτωση των προσωπικών δεδομένων, περίπου 72% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης , ενώ αρνητικές εκτιμήσεις καταγράφονται και για τη δημοκρατία (58%) και τη δικαιοσύνη (47%).

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τη θετική στάση για την τεχνολογική πρόοδο, μεγάλο μέρος της κοινωνίας ανησυχεί για τις πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παραγωγικότητα αλλά και ψυχικό κόστος

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορά την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις ανθρώπινες δεξιότητες.

Πολλοί πολίτες πιστεύουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή αρκετοί εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες βασικές ανθρώπινες λειτουργίες, όπως την κριτική σκέψη, την ψυχική ισορροπία, την ικανότητα κοινωνικής σύνδεσης.

Η αντίφαση αυτή αποτυπώνει μια βαθύτερη κοινωνική αμφιθυμία: η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται χρήσιμο εργαλείο, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί ανησυχία για το πώς μπορεί να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και αλληλεπιδρούμε.

Ο κύκλος τεχνολογικού πανικού

Οι κοινωνιολογικές αναλύσεις που συνοδεύουν την έρευνα επιχειρούν να ερμηνεύσουν αυτή την αντιφατική στάση. Όπως επισημαίνεται, οι κοινωνίες συχνά αντιδρούν στις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές ακολουθώντας έναν «κύκλο τεχνολογικού πανικού»: αρχικά κυριαρχεί ο ενθουσιασμός, στη συνέχεια εμφανίζονται φόβοι και υπερβολικές ανησυχίες, πριν τελικά διαμορφωθεί μια πιο ισορροπημένη στάση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να βρίσκεται σήμερα ακριβώς σε αυτό το μεταβατικό σημείο: ανάμεσα στον ενθουσιασμό για τις δυνατότητές της και στην ανησυχία για τις επιπτώσεις της.

Ένα τεχνολογικό μέλλον που ήδη ξεκίνησε

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον ένα αφηρημένο τεχνολογικό σενάριο για το μέλλον. Αντίθετα, έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα, την οικονομία και τον δημόσιο διάλογο.

Η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται γενικά ανοιχτή στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα προσεκτική απέναντι στους κινδύνους που μπορεί να συνοδεύουν την εξάπλωσή της.

Το μεγάλο ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια θα είναι αν αυτή η νέα τεχνολογική επανάσταση θα ενσωματωθεί με τρόπο που θα ενισχύει την παραγωγικότητα και την καινοτομία, χωρίς να υπονομεύει θεμελιώδεις αξίες όπως η δημοκρατία, η ιδιωτικότητα και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Και αυτό, όπως δείχνουν τα ευρήματα της έρευνας, είναι ένα ερώτημα που ήδη απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία.

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Συνοπτικά τα πιο σημαντικά της έρευνας είναι τα εξής : Η Ελλάδα είναι ήδη μια ψηφιακή κοινωνία 84,9% χρησιμοποιεί καθημερινά το internet για ενημέρωση ή ψυχαγωγία.

70,9% χρησιμοποιεί καθημερινά social media.

Η διάχυση της ΤΝ γίνεται πάνω σε ένα ήδη ώριμο ψηφιακό περιβάλλον.

Σχεδόν όλοι έχουν ακούσει για την Τεχνητή Νοημοσύνη

95% των πολιτών δηλώνει ότι γνωρίζει ή έχει ακούσει για την ΤΝ.

Μόλις 5% δηλώνει πλήρη άγνοια για την τεχνολογία.

Οι περισσότεροι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει AI

65% των Ελλήνων έχει χρησιμοποιήσει έστω μία φορά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Το ποσοστό αυξάνεται πολύ γρήγορα μέσα σε λίγους μήνες.

Οι νέοι είναι οι βασικοί χρήστες

Η χρήση αυξάνεται σημαντικά:

στους 17-24 ετών (πάνω από 80%)

στους φοιτητές σε όσους έχουν υψηλότερη εκπαίδευση και εισόδημα

Αντίθετα, στους 65+ οι μη χρήστες είναι περισσότεροι από τους χρήστες.

Υπάρχουν «δύο διαφορετικοί κόσμοι»

Η κοινωνία χωρίζεται σε δύο ομάδες:

Χρήστες AI

ενδιαφέρον αισιοδοξία πρακτική χρήση

Μη χρήστες

καχυποψία

φόβος

χαμηλότερη εμπιστοσύνη

Το κυρίαρχο συναίσθημα είναι διπλό

Τα δύο βασικά συναισθήματα που προκαλεί η ΤΝ είναι:

Ενδιαφέρον 55%

Επιφυλακτικότητα 46%

Οι χρήστες νιώθουν περισσότερο ενδιαφέρον, οι μη χρήστες περισσότερη καχυποψία.

Μεγάλη αισιοδοξία για επιστήμη και οικονομία

Οι πολίτες πιστεύουν ότι η ΤΝ θα βελτιώσει:

Την επιστήμη 85%

Τις επιχειρήσεις 81%

Την παραγωγικότητα εργασίας 67%

Την εκπαίδευση 65%

Το περιβάλλον 64%

Ανησυχία για δημοκρατία και προσωπικά δεδομένα

Οι μεγαλύτεροι φόβοι αφορούν:

προσωπικά δεδομένα 72% ανησυχία

δημοκρατία 58%

δικαιοσύνη 47%

Οι θεσμοί θεωρούνται πιο ευάλωτοι από την οικονομία.

Η AI θεωρείται εργαλείο παραγωγικότητας

Πολλοί πιστεύουν ότι θα βοηθήσει:

να λύνονται σύνθετα προβλήματα

να λαμβάνονται δύσκολες αποφάσεις

να αυξάνεται η αποδοτικότητα στην εργασία

Υπάρχει φόβος για την ανθρώπινη σκέψη

Παρά τα οφέλη, αρκετοί πολίτες πιστεύουν ότι η ΤΝ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά:

την ψυχική ισορροπία

τις ανθρώπινες σχέσεις

την κριτική σκέψη

Διαβάστε επίσης

Ο «σιωπηλός κερδισμένος»: Πώς η Ρωσία μπορεί να επωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν

Το «μωσαϊκό δόγμα» η απάντηση του Ιράν στη δύναμη πυρός και ισχύος των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Το ακραίο σενάριο διάλυσης του Ιράν σε περιφερειακές ενότητες: Αναλύσεις δυτικών think tanks για την επόμενη μέρα του πολέμου