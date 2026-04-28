ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 01:10
Παναθηναϊκός: Στο χειρουργείο το πρωί της Τρίτης ο Σλούκας – Αγώνας δρόμου για την επιστροφή στο παρκέ

Στο χειρουργείο θα οδηγηθεί το πρωί της Τρίτης, 28/4, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, ο οποίος υπέστη ρήξη μηνίσκου στη διάρκεια προπόνησης.

Στόχος του εσπευσμένου χειρουργείου είναι ο διεθνής γκαρντ να επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασής του και να είναι «ετοιμοπόλεμος» εφόσον το «τριφύλλι» εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας, ενώ παράλληλα θέλει να προλάβει και τους τελικούς της GBL.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις 8:00 το πρωί, με τον έμπειρο παίκτη να υποβάλλεται σε καθαρισμό στον έξω μηνίσκο του αριστερού του γονάτου.

Η απουσία του από τη σειρά απέναντι στη Βαλένθια θεωρείται δεδομένη, ωστόσο, αν η μετεγχειρητική πορεία κυλήσει χωρίς επιπλοκές, εκτιμάται πως θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μέσα σε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σλούκας έχει ήδη τεθεί εκτός για τα πλέι οφ της Euroleague απέναντι στη Βαλένθια, με την ομάδα να καλείται να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία στην κρίσιμη αυτή φάση της διοργάνωσης.

