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14.06.2026 13:18

Μουντιάλ 2026: Παλαιστινιακές σημαίες στην Times Square – Μήνυμα αλληλεγγύης από φιλάθλους του Μαρόκου (Video)

14.06.2026 13:18
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Η Βραζιλία και το Μαρόκο αναμετρήθηκαν το Σάββατο (13/6) ενώπιον δεκάδων χιλιάδων παθιασμένων φιλάθλων, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Με δύο εντυπωσιακά γκολ από το πρώτο ημίχρονο και ένα φρενήρες φινάλε, ξεσήκωσαν το κοινό στο στάδιο της Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ.

Παρά το οπαδικό κλίμα του Μουντιάλ, δεν έλειψε και η αλληλεγγύη. Στην Times Square, υποστηρικτές του Μαρόκου ανέμισαν παλαιστινιακές σημαίες και φώναξαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Η ισοπαλία 1-1 ήταν μόνο το πρώτο μέρος μιας ιστορικής αθλητικής βραδιάς για την ευρύτερη περιοχή. Μόλις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του αγώνα, οι ντόπιοι φίλαθλοι έσπευσαν να φύγουν από το γήπεδο για να μη χάσουν τον πέμπτο αγώνα των τελικών του NBA, όπου οι New York Knicks πέτυχαν μια δραματική νίκη στα τελευταία λεπτά απέναντι στους San Antonio Spurs, κατακτώντας το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1973, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Χιλιάδες Βραζιλιάνοι φίλαθλοι, υποστηρικτές του Μαρόκου και δεκάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι αναμείχθηκαν σε μια μάζα που γιόρταζε τον αθλητισμό.  Έξω από το γήπεδο, έβγαλαν τύμπανα, ντέφια και τις καλύτερες φωνές τους, δημιουργώντας ξέφρενη γιορτινή ατμόσφαιρα, καθώς έτρεχαν πάνω κάτω για να προλάβουν το πανάκριβο -και έντονα επικριμένο- αντίτιμο επιστροφής των 98 δολαρίων για τη μετακίνηση προς το στάδιο από τη Νέα Υόρκη ή το Νιου Τζέρσεϊ.

Οι δρόμοι είχαν γεμίσει με κόκκινα και κίτρινα χρώματα, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι δημιούργησαν ένα πολυπολιτισμικό κύμα από συνθήματα, τραγούδια και πανηγυρισμούς. Ο στόχος τους ήταν απλός: να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα και να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα του Μουντιάλ.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 15:20
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