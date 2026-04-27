Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στην προπόνηση και πιθανότατα θα χάσει τη σειρά των playoffs της EuroLeague κόντρα στη Βαλένθια.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ, ο Σλούκας υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο στη σημερινή προπόνηση και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά.
Η εξέλιξη αυτή θέτει τον διεθνή γκαρντ εκτός… μάχης για -τουλάχιστον- τα πρώτα δύο ματς με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα playoffs, ωστόσο είναι αυτή τη στιγμή άγνωστο το διάστημα που θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού».
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (28/4) και την Πέμπτη (30/4) τη Βαλένθια στην Ισπανία, ενώ τα επόμενα δύο ματς της σειράς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στο «Telekom Center Athens» στις 6 και 8 Μαΐου. Εάν η σειρά οδηγηθεί σε πέμπτο ματς, αυτό θα διεξαχθεί στη Βαλένθια στις 12/5, με τους «πράσινους» να διεκδικούν την πρόκριση στο Final 4 που θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» το διάστημα 22-24 Μαΐου.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.