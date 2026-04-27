Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

Σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στην προπόνηση και πιθανότατα θα χάσει τη σειρά των playoffs της EuroLeague κόντρα στη Βαλένθια.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ, ο Σλούκας υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο στη σημερινή προπόνηση και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά.

Η εξέλιξη αυτή θέτει τον διεθνή γκαρντ εκτός… μάχης για -τουλάχιστον- τα πρώτα δύο ματς με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα playoffs, ωστόσο είναι αυτή τη στιγμή άγνωστο το διάστημα που θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού».

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (28/4) και την Πέμπτη (30/4) τη Βαλένθια στην Ισπανία, ενώ τα επόμενα δύο ματς της σειράς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στο «Telekom Center Athens» στις 6 και 8 Μαΐου. Εάν η σειρά οδηγηθεί σε πέμπτο ματς, αυτό θα διεξαχθεί στη Βαλένθια στις 12/5, με τους «πράσινους» να διεκδικούν την πρόκριση στο Final 4 που θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» το διάστημα 22-24 Μαΐου.

