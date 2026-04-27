ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:08
27.04.2026 11:10

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ο Λουτσέσκου μάλλον δεν θα συνεχίσει του χρόνου στον ΠΑΟΚ

Η αποτυχία του ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελλο, χάνοντας στην παράταση από τον ΟΦΗ στον τελικό, άνοιξε συζήτηση και για το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο.

Η συζήτηση δεν άρχισε από τη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα, στον Ρουμάνο προπονητή, αλλά από τα ΜΜΕ στην πατρίδα του που αναφέρουν ότι η επόμενη σεζόν μπορεί να τον βρει πίσω στην πατρίδα του.

Ο γενικός διευθυντής της Στεάουα Βουκουρεστίου, Μιχάι Στόικα, μίλησε στη Fanatik κι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Λουτσέσκου ενδέχεται να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, παρά το γεγονός ότι ο Ρουμάνος τεχνικός είναι πολύ δημοφιλής στη Θεσσαλονίκη, η πιθανότητα να κλείσει φέτος τον κύκλο του στον Δικέφαλο του Βορρά είναι μεγάλη και μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως τον θέλει την Στεάουα, εκτιμώντας πως παρά τον… ιδιότροπο ιδιοκτήτη της ομάδας (Τζίτζι Μπεκάλι) ο Λουτσέσκο θα τα βγάλει πέρα.

Ενας ακόμη λόγος που θα εκτιμούν πως η επιστροφή του στη Ρουμανία είναι πιθανή, είναι και το ότι θα μπορεί να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του μετά τον θάνατο του πατέρα του, Μιρτσέα.

Από την διοίκηση του ΠΑΟΚ πάντως, παρά την απώλεια του κυπέλλου και -όπως όλα δείχνουν- και του πρωταθλήματος, δεν έχει τεθεί θέμα Λουτσέσκου.

