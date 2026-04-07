Θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου δεν κατάφερε να βγει νικητής από την τελευταία του μάχη, καθώς πέρασε τεράστια περιπέτεια με την υγεία του, έχοντας νοσηλευθεί τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος τεχνικός νοσηλευόταν από την Κυριακή 29/3 μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής Ρουμανίας. Από την αρχή του έτους είχε νοσηλευτεί άλλες τρεις φορές τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1945 στο Βουκουρέστι και έκανε σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής στην Ντιναμό με 250 συμμετοχές και 57 γκολ από το 1963 έως το 1977. Ήταν διεθνής με 64 ματς και 9 γκολ.

Ωστόσο η προπονητική του σταδιοδρομία ξεπέρασε κατά πολύ την πορεία του ως παίκτης. Ξεκίνησε (1981) και ολοκλήρωσε (μόλις απόψε) την καριέρα του στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας και ενδιάμεσα πέρασε από 11 ομάδες, σχεδόν παντού με επιτυχίες. Τις περισσότερες και μεγαλύτερες κατέγραψε ως προπονητής της Σαχτάρ Ντόνεστκ (2004-2016) με ένα κύπελλο UEFA (2009), 8 πρωταθλήματα και 6 κύπελλα Ουκρανίας. Κύπελλο και πρωτάθλημα στη Ουκρανία πήρε και με την Ντιναμό Κιέβου (2020-2023), ενώ στην Τουρκία πήρε με τη Μπεσίκτας το πρωτάθλημα (2003) και με τη Γαλατασαράι το πρωτάθλημα (2002) και το ευρωπαϊκό Super Cup (2000). Στην πατρίδα του, πήρε και τους δύο τίτλους τόσο με την Ντιναμό (1990 νταμπλ) όσο και με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου (1999 πρωτάθλημα, 1998 κύπελλο).

Ο πολύπειρος τεχνικός, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ρουμανίας με στόχο να την οδηγήσει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγο πριν τον κρίσιμο αγώνα μπαράζ με την Τουρκία, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα και δεν ήταν λίγοι αυτοί που τον είχαν συμβουλεύσει να αποσυρθεί.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης, ο Λουτσέσκου κέρδισε έξι τίτλους Πρωταθλήματος Ρουμανίας με τη Ντινάμο Βουκουρεστίου και είχε επίσης αγωνιστεί στις ΦΚ Σπόρτουλ Στουντεντέσκ και Κ Κορβίνουλ Χουνεντοάρα. Σε επίπεδο εθνικής, έκανε 70 εμφανίσεις για την Εθνική Ρουμανίας, όπου ήταν ο αρχηγός της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Με την εθνική Ρουμανίας μπορεί να μην πέτυχε κάποια σημαντική διάκριση, όμως είναι αυτός που την οδήγησε για πρώτη φορά σε τελική φάση EURO (1984). Αλλά ακόμα πιο ιστορικό είναι το γεγονός ότι εκείνος έδωσε την πρώτη συμμετοχή στην εθνική στον Γκεόργκε Χάτζι σε ηλικία 18 ετών και του παρέδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στα 20, έχοντας διαγνώσει ότι προπονούσε τον κορυφαίο Ρουμάνο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Αν προσθέσουμε και την άνοδο της Μπρέσια στη Serie A το καλοκαίρι του ’92, ξεπερνούν τους 30 οι τίτλοι που κατέκτησε ο θρυλικός Λουτσέσκου, μετά από 35 χρόνια στους πάγκους και πάνω από 60 χρόνια στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

