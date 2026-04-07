ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:53
07.04.2026 13:57

Ο Αντετοκούνμπο έστειλε νέο μήνυμα στους Μπακς: «Θέλω να έχει η ομάδα μου τη νοοτροπία των Σέλτικς ή του Σπανούλη»

07.04.2026 13:57
giannis_antetokounmpo_new

Ένα νέο μήνυμα προς την διοίκηση των Μιλγουόκι Μπακς έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μία εβδομάδα πριν ολοκληρωθεί η χειρότερη -μετά τη ρούκι χρονιά του- σεζόν στην καριέρα του στο ΝΒΑ (από πλευράς συλλόγου), ο Ελληνας φόργουορντ άφησε ξανά να εννοηθεί πως μπορεί να φύγει μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν καθώς δεν βλέπει νοοτροπία νικητή στον σύλλογο.

Μάλιστα, εξήγησε τι ψάχνει από την ομάδα που αγωνίζεται, κάνοντας αναφορά στον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και τον προπονητή των Μπόστον Σέλτικς, σε μια δήλωση που αφήνει αιχμές και για τον τεχνικό των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

«Όλα στην απόφασή μου βασίζονται στη νίκη, στην κουλτούρα. Στο 100%. Εφόσον υπάρχει ένα εξαιρετικό οργανωμένο μπάσκετ και μια ομάδα που είναι πρόθυμη να παίξει ανιδιοτελές μπάσκετ και να κυνηγήσει κάποιον στόχο που είναι μεγαλύτερος από τον εαυτό της, θα είμαι εδώ» είπε αρχικά.

«Μίλησα με τον προπονητή Τζο Ματζούλα (Μπόστον Σέλτικς). Του είπα: “Είχες τόσες πολλές ευκαιρίες να βρεις δικαιολογίες, αλλά δεν το έκανες”. Και μου είπε: “Α, είναι καλοί παίκτες”. Του είπα “όχι”. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που τους πέρασες ως προπονητής. Και τον Βασίλη Σπανούλη, το ίδιο. Γι’ αυτό αγαπώ τον Σπανούλη. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχει περάσει στην Εθνική ομάδα, ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε τα πάντα. Είμαστε εδώ για να δεθούμε μεταξύ μας. Είμαστε εδώ για να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε. Χωρίς δικαιολογίες. Μου αρέσει αυτό», ανέφερε.

google_news_icon

trump_war_new
Kate-Jackson-Jaclyn-Smith-Cheryl-Ladd-new
PeteDavidson
SCINFACE_shutterstock
dimitris-basis-new
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
kozu new
trump_war_new
vouli papakwsta karamanlis
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:53
trump_war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο – Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» – Όλες οι εξελίξεις

Kate-Jackson-Jaclyn-Smith-Cheryl-Ladd-new
MEDIA

Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς

PeteDavidson
LIFESTYLE

Ο Pete Davidson «ξεφορτώνεται» τα σπίτια του, τώρα πουλάει το εξοχικό του

