Ο Αντετοκούνμπο έστειλε νέο μήνυμα στους Μπακς: «Θέλω να έχει η ομάδα μου τη νοοτροπία των Σέλτικς ή του Σπανούλη»

Ένα νέο μήνυμα προς την διοίκηση των Μιλγουόκι Μπακς έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μία εβδομάδα πριν ολοκληρωθεί η χειρότερη -μετά τη ρούκι χρονιά του- σεζόν στην καριέρα του στο ΝΒΑ (από πλευράς συλλόγου), ο Ελληνας φόργουορντ άφησε ξανά να εννοηθεί πως μπορεί να φύγει μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν καθώς δεν βλέπει νοοτροπία νικητή στον σύλλογο.

Μάλιστα, εξήγησε τι ψάχνει από την ομάδα που αγωνίζεται, κάνοντας αναφορά στον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και τον προπονητή των Μπόστον Σέλτικς, σε μια δήλωση που αφήνει αιχμές και για τον τεχνικό των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

«Όλα στην απόφασή μου βασίζονται στη νίκη, στην κουλτούρα. Στο 100%. Εφόσον υπάρχει ένα εξαιρετικό οργανωμένο μπάσκετ και μια ομάδα που είναι πρόθυμη να παίξει ανιδιοτελές μπάσκετ και να κυνηγήσει κάποιον στόχο που είναι μεγαλύτερος από τον εαυτό της, θα είμαι εδώ» είπε αρχικά.

«Μίλησα με τον προπονητή Τζο Ματζούλα (Μπόστον Σέλτικς). Του είπα: “Είχες τόσες πολλές ευκαιρίες να βρεις δικαιολογίες, αλλά δεν το έκανες”. Και μου είπε: “Α, είναι καλοί παίκτες”. Του είπα “όχι”. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που τους πέρασες ως προπονητής. Και τον Βασίλη Σπανούλη, το ίδιο. Γι’ αυτό αγαπώ τον Σπανούλη. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχει περάσει στην Εθνική ομάδα, ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε τα πάντα. Είμαστε εδώ για να δεθούμε μεταξύ μας. Είμαστε εδώ για να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε. Χωρίς δικαιολογίες. Μου αρέσει αυτό», ανέφερε.

