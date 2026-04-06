Νέα μπηχτή του Αντετοκούνμπο στην διοίκηση του Μιλγουόκι και το ΝΒΑ για τον τραυματισμό του: «Δεν έχω κάνει κοπάνα ποτέ μου»

Την ώρα που το NBA συνεχίζει την έρευνα για το αν η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο οφείλεται σε… tanking των Μιλγουόκι Μπακς, ο Greek Freak έκανε μια ανάρτηση προκειμένου να κλείσει τις φήμες που τον στοχοποιούν, αφήνοντας παράλληλα και αιχμές κατά της διοίκησης της ομάδας του.

«Δεν έχω κάνει ποτέ μου κοπάνα από τη δουλειά. Ρωτήστε για εμένα να μαθαίνετε» έγραψε στα σόσιαλ, ανεβάζοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν να κάνει σουτάκια στο γήπεδο των Μπακς.

Ο Αντετοκούνμπο έχει έρθει σε ρήξη με την διοίκηση της ομάδας η οποία επέμεινε να μην τον αφήσει να παίξει για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Οι Μπακς για να είναι καλυμμένοι απέναντι στο ΝΒΑ ισχυρίζονται πως ο Greek Freak δεν είναι ιατρικά έτοιμος και δεν προπονείται κανονικά, αλλά και πως αρνήθηκε να πάρει μέρος σε προπονήσεις 3 με 3, όπως ορίζει το πρωτόκολλο επιστροφές από τραυματισμούς. Κάτι που ο ίδιος διέψευσε με ανάρτησή του σε προπόνηση της ομάδας.

Το κλίμα για τον Γιάννη δεν είναι το καλύτερο και με το συμβόλαιό του να λήγει του χρόνου, οι Μπακς δεν αποκλείεται να ψάξουν μέσα στο καλοκαίρι για ένα μεγάλο deal με ανταλλαγή σε ομάδα που θέλει να κυνηγήσει πρωταθλητισμό.

Ο Αντετοκούνμπο έχει δηλώσει πως το Μιλγουόκι είναι προτεραιότητά του, αρκεί να θέλει να διεκδικήσει τίτλο, κάτι που για να γίνει, θα πρέπει το καλοκαίρι να… ξηλωθεί το ρόστερ και να βρει χώρο στο σάλαρι καπ για να φέρει στην πόλη -από τις μικρότερες αγορές στο πρωτάθλημα και καθόλου ελκυστική για τους σούπερ σταρ- παίκτες αξίας που θα την κάνουν πάλι ανταγωνιστική.

Από την αρχή της σεζόν που διανύουμε, υπήρχαν συνομιλίες και σενάρια ανταλλαγής, ωστόσο ο ίδιος δεν ήθελε να φύγει από την ομάδα στην οποία έδωσε προειδοποίηση ωστόσο. Μετά το τέλος της περιόδου για trades, ήρθε και η δεύτερη ρήξη με την διοίκηση να διαφωνεί μαζί του και να μην τον αφήνει να αγωνιστεί σε μια σεζόν που έμοιαζε προ πολλού χαμένη.

Το καλοκαίρι αναμένεται οι Μπακς να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να δυναμώσουν το ρόστερ και να γίνουν και πάλι ανταγωνιστικοί, κάτι που αν δουν ότι δεν μπορεί να συμβεί, τότε η ανταλλαγή μπορεί να γίνει πολύ νωρίτερα από το «παράθυρο» του Φεβρουαρίου. Ο Αντετοκούνμπο παράληλλα, θα πρέπει να αποφασίσει ως την 1η Οκτωβρίου αν θα ανανεώσει ή όχι.

Οι υποψήφιες ομάδες είναι αρκετές (Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Ατλάντα, Ντάλας, Σαν Αντόνιο και Μπρούκλιν ακούγονταν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ), αλλά θα πρέπει να θυσιάσουν καλούς παίκτες για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο και να πάνε να διεκδικήσουν ένα πρωτάθλημα.

