Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Η 1η αγωνιστική στα playoffs της Super League ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να αυξάνει την διαφορά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και να παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ για τις αντίστοιχες θέσεις 5-8 τα δεδομένα ανάμεσα σε Λεβαδειακό, Άρη, Βόλο και ΟΦΗ να μένουν ακριβώς τα ίδια μετά από δυο ισοπαλίες.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Χαμένοι και οι δύο σε ματς με λίγες φάσεις

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0, αποτέλεσμα που δεν βοηθάει κανέναν στην πρεμιέρα των play off της Super League.

Ράζβαν Λουτσέσκου και Ράφα Μπενίτεθ κατάφεραν με τις επιλογές τους να εξουδετερώσουν ο ένας τον άλλον, με τον βαθμό να μην ικανοποιεί καμία από τις δυο ομάδες στην επίτευξη των στόχων τους. Ο Ρουμάνος τεχνικός, πάντως, σίγουρα έχει σοβαρότερα πράγματα να ανησυχεί, με τον πατέρα του, Μιρτσέα, να βρίσκεται σε ΜΕΘ σε νοσοκομείο στο Βουκουρέστι.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο Κοϊτά βάζει την Ένωση σε ρόλο… τιμονιέρη για τον τίτλο

Το γκολ του Κοϊτά στο 5′ ήταν αρκετό για την ΑΕΚ να της δώσει τη νίκη επί του Ολυμπιακού με 0-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και να την στείλει στο +5 από τον δεύτερο, από την πρεμιέρα των play off της Super League!

Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Γιατζίτζι ισοφάρισε σε 1-1, με την φάση να ελέγχεται από το VAR για παθητικό οφσάιντ του Πιρόλα που είναι μπροστά στον Στρακόσια και το γκολ να ακυρώνεται, για να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό η Ένωση!

Ισοπαλίες με καρμπόν σκορ για τις θέσεις 5-8

Οι ισοπαλίες με το ίδιο σκορ (1-1) στις αναμετρήσεις του Λεβαδειακού με τον Άρη και του Βόλου με τον ΟΦΗ, ουσιαστικά ευνόησαν την ομάδα της Βοιωτίας, που μετά το τέλος της 1ης αγωνιστικής διατηρεί το +5 από τους διώκτες της.

Αναφορικά με το ματς της Λιβαδειάς, οι Θεσσαλονικείς του Μιχάλη Γρηγορίου μπορούν να μιλούν για χαμένη ευκαιρία. Αφενός επειδή προηγήθηκαν με τον Μπεντζαμίν Γκαρέ (31’) αφετέρου επειδή είδαν τα δοκάρια να τους στερούν σε τρεις περιπτώσεις το δεύτερο γκολ. Οι Βοιωτοί ισοφάρισαν με τον Μπένχαμιν Βέρμπιτς (58’) και πήραν έναν υπερ-πολύτιμο βαθμό, στο δρόμο για την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία τους.

Στο άλλο ματς, Βόλος και ΟΦΗ αναμετρήθηκαν στο Πανθεσσαλικό με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με 1-1. Δύο κεφαλιές εκατέρωθεν ήταν αρκετές ώστε να κρίνουν του αποτέλεσμα του αγώνα, αφού Φούντας και Λάμπρου σημάδεψαν σωστά.

Η βαθμολογία για τις θέσεις 1-4:

01. ΑΕΚ 63

02. ΠΑΟΚ 58

03. Ολυμπιακός 58

04. Παναθηναϊκός 50

Η βαθμολογία για τις θέσεις 5-8:

Λεβαδειακός 22 Βόλος 17 ΟΦΗ 17 Άρης 16

