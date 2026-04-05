05.04.2026 16:53

Πρώτος στο παγκόσμιο κύπελλο ο Λευτέρης Πετρούνιας – Χρυσό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων

05.04.2026 16:53
Το χρυσό μετάλλιο στον μεγάλο τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, μετά από μία σπουδαία εμφάνιση που του χάρισε 14.366 βαθμούς που τον έφερε στην πρώτη θέση και δικαιολόγησε τον ρόλο του φαβορί που είχε πριν από τους αγώνες.

Μάλιστα, ο Πετρούνιας που έκανε καλύτερη εμφάνιση και από τα προκριματικά και συγκέντρωσε μεγαλύτερη βαθμολογία, κατάφερε να αφήσει πίσω του τον μεγάλο Αρτούρ Αβετισιάν με 14.300 βαθμούς, αλλά και τον Κινέζο Λιου Γιανγκ με 13.866 βαθμούς.

Αναλυτικά η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου:

  1. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366β
  2. Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300β
  3. Γιανγκ Λιου (Κίνα) – 13.866β
  4. Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833β
  5. Αλί Αμντεκλαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800β

Διαβάστε επίσης:

Τσιτσιπάς: «Προτιμώ μη τενίστρια σύντροφο» – Η ειρωνική αντίδραση της πρώην του Πάολα Μπαντόσα (Video)

Ισραήλ: Για βιασμό ανήλικου αγοριού κατηγορείται ο φροντιστής της Μακάμπι

Στη ΜΕΘ ο Μιρτσέα Λουτσέκου – Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

MEDIA

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
polemos iran israil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

1 / 3