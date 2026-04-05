Πρώτος στο παγκόσμιο κύπελλο ο Λευτέρης Πετρούνιας – Χρυσό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων

Το χρυσό μετάλλιο στον μεγάλο τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, μετά από μία σπουδαία εμφάνιση που του χάρισε 14.366 βαθμούς που τον έφερε στην πρώτη θέση και δικαιολόγησε τον ρόλο του φαβορί που είχε πριν από τους αγώνες.

Μάλιστα, ο Πετρούνιας που έκανε καλύτερη εμφάνιση και από τα προκριματικά και συγκέντρωσε μεγαλύτερη βαθμολογία, κατάφερε να αφήσει πίσω του τον μεγάλο Αρτούρ Αβετισιάν με 14.300 βαθμούς, αλλά και τον Κινέζο Λιου Γιανγκ με 13.866 βαθμούς.

Αναλυτικά η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου:

Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366β Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300β Γιανγκ Λιου (Κίνα) – 13.866β Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833β Αλί Αμντεκλαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800β

