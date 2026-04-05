ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:08
05.04.2026 11:26

Στη ΜΕΘ ο Μιρτσέα Λουτσέκου – Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του

loutseskou

Ανησυχητικά είναι τα νέα από τη Ρουμανία για τον πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα.

Ο 80χρονος Ρουμάνος τεχνικός, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, παρουσίασε τη νύχτα επιδείνωση και μεταφέρθηκε στην εντατική, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο 80χρονος παρουσίασε και πάλι έντονες αρρυθμίες, που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και κρίθηκε αναγκαίο να τεθεί υπό εντατική παρακολούθηση.

To ιατρικό ανακοινωθέν:

«Στη διάρκεια της νύχτας, ο ασθενής παρουσίασε ξανά σημαντικές καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την ομάδα εφημερεύοντων γιατρών στο καρδιολογικό τμήμα.

Το βράδυ της Κυριακής, οι αρρυθμίες επιδεινώθηκαν και ο ασθενής δεν ανταποκρινόταν πλέον στη θεραπεία. Η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η μεταφορά του στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις. Θα επανέλθουμε δημόσια εάν η κατάσταση το απαιτήσει.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς που εισάγεται στο νοσοκομείο μας».

Υπενθυμίζεται πως μόλις μια εβδομάδα πριν είχε λιποθυμικό επεισόδιο, την Τρίτη έκανε επέμβαση τοποθέτησης απινιδωτή, ενώ την Παρασκευή υπέστη έμφραγμα και έγιναν τρεις προσπάθειες ανάνηψης για να σωθεί. Τελικά του τοποθετήθηκαν πέντε στεντ.

Με πληροφορίες από sport-fm.gr

Διαβάστε επίσης:

Ο Νεϊμάρ σχολιαστής του Μουντιάλ 2026

Τουρκία: Γιαννιώτης στο γκολ της χρονιάς – Σκόραρε με γέμισμα από το τέρμα (Video)

Δύο αδέλφια, μια σκακιέρα και πολλές επιτυχίες

polemos iran israil – new
Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

nigeria ekklisia
Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

PIROSVESTIKI_FILE
Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

papakwsta karamanlis skrekas
Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Hormuz
Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

tsipras_chatzinikolaou_0304_1460-820_new
ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

polemos iran israil – new
aekPaok (1) (1)
leontaridis11
