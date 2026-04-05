Στη ΜΕΘ ο Μιρτσέα Λουτσέκου – Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του

Ανησυχητικά είναι τα νέα από τη Ρουμανία για τον πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα.

Ο 80χρονος Ρουμάνος τεχνικός, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, παρουσίασε τη νύχτα επιδείνωση και μεταφέρθηκε στην εντατική, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο 80χρονος παρουσίασε και πάλι έντονες αρρυθμίες, που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και κρίθηκε αναγκαίο να τεθεί υπό εντατική παρακολούθηση.

To ιατρικό ανακοινωθέν:

«Στη διάρκεια της νύχτας, ο ασθενής παρουσίασε ξανά σημαντικές καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την ομάδα εφημερεύοντων γιατρών στο καρδιολογικό τμήμα.

Το βράδυ της Κυριακής, οι αρρυθμίες επιδεινώθηκαν και ο ασθενής δεν ανταποκρινόταν πλέον στη θεραπεία. Η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η μεταφορά του στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις. Θα επανέλθουμε δημόσια εάν η κατάσταση το απαιτήσει.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς που εισάγεται στο νοσοκομείο μας».

Υπενθυμίζεται πως μόλις μια εβδομάδα πριν είχε λιποθυμικό επεισόδιο, την Τρίτη έκανε επέμβαση τοποθέτησης απινιδωτή, ενώ την Παρασκευή υπέστη έμφραγμα και έγιναν τρεις προσπάθειες ανάνηψης για να σωθεί. Τελικά του τοποθετήθηκαν πέντε στεντ.

Με πληροφορίες από sport-fm.gr

