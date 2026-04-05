ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:39
05.04.2026 00:35

Τουρκία: Γιαννιώτης στο γκολ της χρονιάς – Σκόραρε με γέμισμα από το τέρμα (Video)

05.04.2026 00:35
Τα έχουμε δει όλα στο ποδόσφαιρο, όμως αυτό που έκανε ο Ανδρέας Γιαννιώτης σπανίζει! Σε ένα γκολ που έθεσε υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas, ο Έλληνας γκολκίπερ σημείωσε το 2-0 για την Κασίμπασα κόντρα στην Καϊσέρισπορ σκοράροντας από το… τέρμα του!

Στο 66′, ο πρώην τερματοφύλακας των Ολυμπιακού και Ατρομήτου έκανε το μακρινό βολέ λίγο έξω από την περιοχή του και τα υπόλοιπα γράφτηκαν στην ιστορία.

Η μπάλα έσκασε λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή, μπέρδεψε τελείως τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων και κατέληξε στο βάθος της εστίας για το 2-0 της Κασίμπασα.

Αδυνατώντας να πιστέψουν τι είχε συμβεί, οι συμπαίκτες του έτρεξαν πάνω στον Γιαννιώτη κι έγιναν ένα κουβάρι όλοι μαζί, σε μια από τις στιγμές που ανήκουν σε λίστα «Best of» για το 2026!

Πηγή: gazzetta.gr

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ' αυτόν τον πόλεμο»

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

