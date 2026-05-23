Ο εκδότης των New York Times κατηγορεί τα ΜΜΕ για «συνθηκολόγηση» και «παράδοση» στον Τραμπ

Σε μια σφοδρή κριτική κατά μεγάλου μέρους του αμερικανικού δημοσιογραφικού κατεστημένου προχώρησε, την Πέμπτη (21/5), ο εκδότης των New York Times, Α.Τζ. Σούλτζμπεργκερ, ο οποίος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «συνθηκολόγηση» και ουσιαστική «παράδοση» στις πιέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τη στάση πολλών μέσων ενημέρωσης που – όπως υποστήριξε – επέλεξαν τον δρόμο του κατευνασμού της κυβέρνησης αντί της υπεράσπισης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Politico, ο εκδότης της ιστορικής αμερικανικής εφημερίδας μίλησε σε εκδήλωση της Νομικής Σχολής του Γέιλ στη Νέα Υόρκη, αναπτύσσοντας μια εκτενή επιχειρηματολογία για το πώς η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να καμφθεί η ανεξαρτησία του Τύπου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν ήταν τυχαία, καθώς οι New York Times βρίσκονται εδώ και μήνες στο επίκεντρο σειράς μεγάλων δικαστικών αντιπαραθέσεων τόσο με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, εμφανιζόμενοι άλλοτε ως εναγόμενοι και άλλοτε ως ενάγοντες από τη στιγμή της επιστροφής του Αμερικανού Προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Η «συνθηκολόγηση» που καταγγέλλουν οι New York Times

Ο Α. Τζ. Σούλτζμπεργκερ επιτέθηκε ευθέως σε εκείνα τα έντυπα τα οποία, κατά την εκτίμησή του, συμβιβάστηκαν σε «κερδισμένες υποθέσεις» απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο, αντί να συνεχίσουν τη δικαστική μάχη μέχρι το τέλος.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα μέσα έχουν επιπλέον απομακρύνει τις σελίδες γνώμης τους από κάθε κριτική προς τον Λευκό Οίκο και έχουν υιοθετήσει την προτιμώμενη ορολογία του Ντόναλντ Τραμπ στις ειδησεογραφικές τους καλύψεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αντικατάσταση του όρου «Κόλπος του Μεξικού» από τον «Κόλπο της Αμερικής». Όλα αυτά, όπως υπογράμμισε ο εκδότης, γίνονται προκειμένου «να κατευνάσουν την κυβέρνηση ή να εξυπηρετήσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα».

«Μια τέτοια συνθηκολόγηση, ακόμη και σε φαινομενικά μικρές περιπτώσεις, χρησιμεύει μόνο στο να ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει να επιτίθεται στον Τύπο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο εκδότης των New York Times δεν παρέλειψε να αναδείξει και τα φωτεινά παραδείγματα μέσων ενημέρωσης που, αντίθετα, αντιστάθηκαν στις πιέσεις. «Ορισμένοι οργανισμοί ειδήσεων έχουν αντεπεξέλθει στις περιστάσεις, αντιστεκόμενοι στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να επιτεθεί και να τιμωρήσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ονομαστικά τη Wall Street Journal, το Associated Press και το NPR.

«Αυτό έχει σημασία, διότι, χωρίς γενναίους πελάτες, οι καλοί δικηγόροι δεν μπορούν ούτε να υποστηρίξουν ούτε να υπερασπιστούν τα δικαιώματα ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου», κατέληξε στο σημείο αυτό.

Οι κατηγορίες προς τον Τραμπ και η δικαστική μάχη

«Δεν ωφελεί κανέναν να παρακάμπτουμε την πραγματικότητα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει ένα ολοένα ευρύτερο φάσμα εργαλείων και εξουσιών για να στραφεί κατά του Τύπου πολύ πιο επιθετικά από τους σύγχρονους προκατόχους του», τόνισε ο Α. Τζ. Σούλτζμπεργκερ σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση των δηλώσεών του που δημοσιοποίησε η ίδια η εφημερίδα.

Ο εκδότης παρέθεσε μια σειρά συγκεκριμένων παραδειγμάτων που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του, αρχίζοντας από την πολιτική νομιμοφροσύνης που έχει επιβάλει το Πεντάγωνο στα μέσα ενημέρωσης, την οποία ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε αντισυνταγματική τον περασμένο Μάρτιο, και προχωρώντας στις αγωγές που έχει καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Des Moines Register, της Wall Street Journal και του BBC. Στον κατάλογο αυτό συμπεριέλαβε, επίσης, τις τροποποιήσεις σε προγράμματα, στελέχη και πολιτικές που εφαρμόζονται στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS υπό τη νέα διοίκηση του Ντέιβιντ Έλισον.

Υπενθυμίζεται πως, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισ. δολαρίων εναντίον της ιστορικής εφημερίδας σε δικαστήριο της Φλόριντα, κατηγορώντας τους New York Times ότι λειτουργούν ως «ολόψυχο φερέφωνο του Δημοκρατικού Κόμματος», τη στιγμή που η εφημερίδα συμπληρώνει 175 χρόνια λειτουργίας. Ο δικαστής που επιλήφθηκε της υπόθεσης, απέρριψε την αγωγή μέσα σε λίγες ημέρες, σε μια εξέλιξη που θεωρήθηκε σημαντική νίκη. Δεν επρόκειτο, όμως, για την τελευταία νομική σύγκρουση καθώς, τον Μάιο, η κυβέρνηση μήνυσε εκ νέου την εφημερίδα για τις πρακτικές προσλήψεών της, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία είχε προβεί σε διάκριση εις βάρος ενός λευκού άνδρα εργαζομένου, καθώς τον προσπέρασε για μια θέση στη σύνταξη.

Ο Α. Τζ. Σούλτζμπεργκερ ανέδειξε, επίσης, την ενεργό δικαστική διαμάχη που διεξάγει η εφημερίδα προκειμένου να ανακτήσει την πρόσβασή της στο Πεντάγωνο. Λίγο μετά τη νίκη του Μαρτίου, οι New York Times κατέθεσαν νέα αγωγή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αμφισβητώντας την απαίτηση του Υπουργείου Άμυνας οι δημοσιογράφοι να συνοδεύονται από συνοδούς εντός του κτηρίου, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική παρεμβαίνει στη δυνατότητα των δημοσιογράφων να καλύπτουν τις εξελίξεις στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό των δηλώσεων του εκδότη.

