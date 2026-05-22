Media mouse – στη φάκα των ΜΜΕ: Νέες «σελίδες» σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1, τοπικό «καιρικό» στην Αγία Παρασκευή, μια «ανάγνωση» της Eurovision και ανάλυση για την σάτιρα των «ατίθασων» τοκ σοου

Η επόμενη φάση του ΣΚΑΪ

Τα τυπικά που αναμένονταν από τον- θέα θάλασσα- πολυμεσικό Οργανισμό του Φαλήρου για τον Άγγελο Πετρόπουλο στο τιμόνι του τομέα Ειδήσεων Ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν. Επίσης ετοιμάζεται-αν στο μεταξύ δεν αλλάξει κάτι σε όσα ισχύουν για την ώρα- διπλό… ποδαρικό με το «έμπα» του καλοκαιριού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με το που θα «μπει» ο Ιούνιος αναμένεται να αναλάβει την παρουσίαση του η Λένα Φλυτζάνη. Κυκλοφορεί εντόνως ότι το ντεμπούτο της αναμένεται τη Δευτέρα 1η του μήνα. Κύκλοι περι τον ΣΚΑΪ δεν βάζουν το χέρι τους στη φωτιά για την ακρίβεια της χρονικής στιγμής, αλλά με αφορμή σειρά άλλων παραγόντων εκτιμούν ότι μπορεί να συμβεί μέσα στο πρώτο 10ήμερο, το αργότερο.

Εν τω μεταξύ από ό,τι φαίνεται η συμπόρευση σταθμού και Acum Medya θα συνεχιστεί. Δείκτης εξελίξεων παρουσιαζόταν μέχρι πριν από λίγο η παραγωγή του «The Voice». Αν δηλαδή θα την έκανε ο σταθμός αντί της εταιρείας παραγωγής. Η σχέση παραμένει σε ισχύ και δεν περιορίζεται στο τηλεοπτικό περιεχόμενο μόνον.

Νέα εποχή για τις ειδήσεις του ΑΝΤ1

Αν διέλαθε της προσοχής σας, από την Πέμπτη και επισήμως ο- επιτυχημένος σε αυτό που γνωρίζει να κάνει καλά- Βασίλης Παπαδρόσος αποτελεί τον νέο γενικό διευθυντή του Τομέα Ειδήσεων Ενημερωσης στον Όμιλο του ΑΝΤ1. Η Άρτεμις Δήμου παραμένει Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης.

Οι δυο τους γνωρίζονται και έχουν «μετρηθεί» από την εποχή που εργάζονταν στον Alpha.

Ο ΑΝΤ1 «εξοπλίζεται» και αναμένεται η ανατοποθέτηση του στον στίβο της Ενημέρωσης σε μια κρίσιμη επερχόμενη τηλεοπτική σεζόν και χρονική περίοδο, από κάθε πτυχή εξελίξεων.

Χαμηλό βαρομετρικό, τοπικά, στην Αγία Παρασκευή

Σαν εναρμονισμένη με την ευμετάβλητη καιρική συνθήκη των ημερών μοιάζει να είναι η ατμόσφαιρα εντός του Ραδιομεγάρου. Το κλίμα ευμετάβλητο. Συζητιέται πως επίκεινται εστιασμένες επεμβατικές κινήσεις που θα αποδώσουν άμεσα και λόγω της πρόκλησης του Μουντιάλ.

Κυβερνητική «ανάσα» για τα περιφερειακά κανάλια με… ρολάρισμα «τέλους»

Έως το 2029, οι περιφερειακοί σταθμοί απαλλάσσονται από την καταβολή «ενοικίου» στην Digea, τον πάροχο ψηφιακού σήματος με νόμο . Πρόκειται για το άρθρο 79 στον νόμο 5031/2026 («Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας») που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2023/2226. Το μίσθωμα μέχρι τότε θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με πρωτοβουλία Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος είχε συζητήσει το θέμα με τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών –ύστερα από αίτημά τους– στη περσινή ΔΕΘ. Επίσης έως το τέλος του 2026 δεν θα καταβάλλεται ο ειδικός φόρος τηλεόρασης. Αμφότερα τα μέτρα με άμεση εφαρμογή έπειτα από σχετική απόφαση από το Εθνικής Οικονομίας.

Μεθοδικά και αθόρυβα κερδίζει πόντους το One Channel

Αποκεντρωμένο αλλά με διεισδυτική ικανότητα στο τηλεοπτικό σώμα, το One Channel «χτίζει» με προσήλωση μυρμηγκιού συνήθεια τηλεθέασης.

Ο σταθμός εκτιμάται ότι καταγράφει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της τηλεοπτικής του πορείας. Έχει σταθμιστεί ότι αποτελεί επιλογή για τουλάχιστον 400.000 τηλεθεατές ημερησίως, εντός Λεκανοπεδίου.

Στη δυναμομέτρηση Απριλίου εμφανίζεται από τη Nielsen να έχει αποσπάσει μερίδιο 4,8% από την πίτα τηλεθέασης, εντός Αττικής. Ο σταθμός που εξωτερικεύει στοιχεία όχι για εντυπωσιασμό αλλά όταν υπάρχει λόγος να το κάνει, εμφανίζεται με μερίδιο άνω του 12% στην ηλικιακή ομάδα του ανδρικού κοινού 55 ετών και πάνω. Σε αυτά το δεδομένα δεν υπολογίζονται οι τηλεθεατές από τις πλατφόρμες Cosmote TV και Nova αλλά ούτε και το Live Streaming του σταθμού.

Κάτι άλλαξε στην Eurovision φέτος

Η φαντασμαγορία της επετειακής-70ης – και τελευταία εντόνως αμφιλεγόμενης Eurovision δεν άφησε πολλά περιθώρια για παρατήρηση μιας στροφής που σημειώθηκε. Από τα 35 τραγούδια που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, τα 19 (21 αν συμπεριλάβουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία) παρουσιάστηκαν σε μητρικές γλώσσες εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.

Το αποτέλεσμα ήταν μία από τις πιο πολυγλωσσικές συνθέσεις της Eurovision της σύγχρονης εποχής και μια- εντυπωσιακή- συνέχεια μιας τάσης που έχει αναδιαμορφώσει τον διαγωνισμό τα τελευταία χρόνια.

Για δεκαετίες, η Eurovision αγωνιζόταν να βρει την ισορροπία μεταξύ προσβασιμότητας και αυθεντικότητας. Μετά την κατάργηση του κανόνα για τη γλώσσα το 1999, τα αγγλικά έγιναν γρήγορα κυρίαρχα. Οι αποστολές πίστευαν ότι τα αγγλόφωνα τραγούδια είχαν τις καλύτερες πιθανότητες να προσελκύσουν τηλεθεατές από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, οι διαγωνισμοί γεμάτοι με παρόμοια αγγλόφωνα ποπ τραγούδια είχαν γίνει ο κανόνας.

Στην φετινή διοργάνωση περιλαμβάνονταν τραγούδια στα αλβανικά, δανικά, φινλανδικά, γαλλικά, ελληνικά, εβραϊκά, ιταλικά, λετονικά, μαλτέζικα, πορτογαλικά, σερβικά, ουκρανικά και άλλες γλώσσες. Αρκετές συμμετοχές συνδύαζαν μάλιστα πολλές γλώσσες στα τραγούδια τους. Ενδεικτικά στη μητρική γλώσσα παρουσιάστηκαν τα: «Nân» της Αλβανίας από την Alis, «Før Vi Går Hjem» της Δανίας από τον Søren Torpegaard Lund, «Liekinheitin» της Φινλανδίας από τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen, «Regarde !» της Γαλλίας από τη Monroe, «Per Sempre Sì» της Ιταλίας από τον Sal Da Vinci, «Rosa» της Πορτογαλίας από τους Bandidos do Cante, «Kraj Mene» της Σερβίας από τους LAVINA, «Ridnym» της Ουκρανίας από τους LELÉKA και «Nova Zora» του Μαυροβουνίου από την Tamara Živković.

Τα πολύγλωσσα τραγούδια έγιναν μια από τις τάσεις της Eurovision. Το «Sólo Quiero Más » της Λιθουανίας ανακάτεψε τα λιθουανικά με ισπανικά και σύντομες φράσεις από άλλες γλώσσες, ενώ το «Viva, Moldova! » της Μολδαβίας μετατράπηκε σε έναν… ανεμοστρόβιλο ρουμανικής, γαλλικής, ιταλικής και πολύγλωσσης ενέργειας για πάρτι.

Ακόμη και χώρες που παραδοσιακά συνδέονταν με αγγλόφωνες συμμετοχές στη Eurovision πειραματίστηκαν με τη γλωσσική ποικιλομορφία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέπληξε το κοινό με το « Eins, Zwei, Drei », σηματοδοτώντας την πρώτη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη Eurovision με μη αγγλικό τίτλο.

Πιέζει, καταδιώκει και… εμπνέει τα αμερικανικά τοκ σόου

Η κουρτίνα- οι τίτλοι τέλους, αμετακλήτως, αν προτιμάτε- κατέβηκε για το «The Late show» του Στίβεν Κολμπέρ στο CBS το βράδυ της Πέμπτης. Ωστόσο αυτό που δεν θα «σβήσει» είναι ό,τι έχει καταφέρει ο Κολμπερ και το «Strice Force Five», η παρέα παρουσιαστών των δημοφιλέστερων νυχτερινών τοκ σόου της Αμερικής, ό,τι κι αν γίνει.

Τρείς συνάδελφοι της Washington Post, o Κρις Χάκερ, η Ελάΐ Ιζαντί και η Εμιλι Γιάρ, έκαναν έρευνα σχετικά με το πόσο η κυβερνητική παρεμβατικότητα στα τοκ σόου της αμερικανικής τηλεόρασης αύξησε την σάτιρα και τα αστεία για τον Ντόναλντ Τραμπ, από την επανεκλογή του και έπειτα.

Από την ημέρα των εκλογών, ο Τραμπ παρέμεινε το άτομο που αναφέρεται συχνότερα και οι παρουσιαστές συνέχισαν να σατιρίζουν και να επικρίνουν τον Τραμπ για τις πολιτικές του, τα σκάνδαλα και τα νομικά του προβλήματα.

Το ποσοστό του περιεχομένου με τον Πρόεδρο Τραμπ ως «στόχο» των σατιρικών αστείων στα νυχτερινά τοκ σόου αυξήθηκε σταθερά, ακόμη και εν μέσω απειλών της κυβέρνησης και επικρίσεων από κορυφαίους αξιωματούχους.

Η WAPO ανέλυσε τις μεταγραφές περισσότερων από 400 ωρών βίντεο που ανέβηκαν στα κανάλια YouTube έξι κωμικών εκπομπών αργά το βράδυ οι οποίες ασκούν γενικά κριτική στον Τραμπ, από τις εκλογές του 2024: «The Late Show With Stephen Colbert», «Jimmy Kimmel Live», «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», «Late Night With Seth Meyers», «The Daily Show» και «Real Time With Bill Maher».

Το σχετικό γράφημα της εφημερίδας αποτυπώνει την συνθήκη.

