search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 21:11
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 20:00

Η Hyundai στηρίζει την έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου

22.05.2026 20:00
558873395_1351018223730030_80425974698215477_n (1)

Ο Hyundai Hope on Wheels αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζεται από τη Hyundai Motor America και ένα δίκτυο περισσότερων από 855 επίσημων αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.

Από την ίδρυσή του το 1998, ο οργανισμός έχει συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της παιδιατρικής ογκολογίας, οδηγώντας σε αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των παιδιών με καρκίνο στις ΗΠΑ από περίπου 75% σε 85%, επηρεάζοντας θετικά τη ζωή περισσότερων από 40.000 παιδιών σε εθνικό επίπεδο.

Ο οργανισμός πρόσφατα ανακοίνωσε ένα σημαντικό φιλανθρωπικό ορόσημο που αφορά στην υποστήριξη της έρευνας κατά του παιδικού καρκίνου με συνολικές δωρεές που ξεπερνούν τα 303 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του. Το 2026, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels θα διαθέσει περισσότερα από 29 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις (26 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 3 εκατομμύρια δολάρια στον Καναδά), με επιπλέον χρηματοδότηση να έχει προγραμματιστεί για το Μεξικό.

Μέσα από τη σταθερή επένδυση στην έρευνα για τον παιδικό καρκίνο, ο οργανισμός έχει συμβάλει στην επιτάχυνση επιστημονικών εξελίξεων που παρατείνουν τη ζωή, βελτιώνουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα και επαναπροσδιορίζουν την έννοια της επιβίωσης για τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με καρκίνο. Πέρα από την έρευνα, ο οργανισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της επιβίωσης με κορυφαίους ειδικούς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες ανάγκες υγείας, συναισθηματικής ευεξίας και ποιότητας ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους μετά τη θεραπεία.

Φέτος, ο Hyundai Hope on Wheels θα ξεπεράσει συνολικά τις 1.500 επιχορηγήσεις έρευνας και σχετικών προγραμμάτων, οι οποίες θα διατεθούν σε περισσότερα από 175 νοσοκομεία και ερευνητικά ιδρύματα.

Διαβάστε επίσης:

Η Citroën επαναφέρει στη ζωή έναν θρύλο με την επιστροφή του 2 CV!

Το μεγάλο SUV της BYD που πουλάει φέτος περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Πόσο κάνει στην Ελλάδα το No1 σε πωλήσεις supermini; – 1.912 ταξινομήσεις μόνο φέτος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
valenthia-real-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης: Μάχη για το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού της Euroleague

pentagono-45656
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο μετά τη διάψευση του Αρχηγού ΓΕΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

glypta parthenona 8765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η Τουρκία «αδειάζει» τους Βρετανούς – Δεν υπάρχει έγγραφο που να νομιμοποιεί την απόσπασή τους

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός μαραθώνιος για να κλείσει το προσχέδιο – Το Ιράν πεθαίνει για μια συμφωνία, λέει ο Τραμπ – Για «βαθιές και σημαντικές» διαφορές μιλά η Τεχεράνη

vorizia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη φυλακή οι δύο ανιψιοί για την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας με τις παράνομες επιδοτήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 21:11
valenthia-real-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης: Μάχη για το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού της Euroleague

pentagono-45656
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο μετά τη διάψευση του Αρχηγού ΓΕΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

glypta parthenona 8765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η Τουρκία «αδειάζει» τους Βρετανούς – Δεν υπάρχει έγγραφο που να νομιμοποιεί την απόσπασή τους

1 / 3