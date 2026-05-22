Η Hyundai στηρίζει την έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου

Ο Hyundai Hope on Wheels αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζεται από τη Hyundai Motor America και ένα δίκτυο περισσότερων από 855 επίσημων αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.

Από την ίδρυσή του το 1998, ο οργανισμός έχει συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της παιδιατρικής ογκολογίας, οδηγώντας σε αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των παιδιών με καρκίνο στις ΗΠΑ από περίπου 75% σε 85%, επηρεάζοντας θετικά τη ζωή περισσότερων από 40.000 παιδιών σε εθνικό επίπεδο.

Ο οργανισμός πρόσφατα ανακοίνωσε ένα σημαντικό φιλανθρωπικό ορόσημο που αφορά στην υποστήριξη της έρευνας κατά του παιδικού καρκίνου με συνολικές δωρεές που ξεπερνούν τα 303 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του. Το 2026, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels θα διαθέσει περισσότερα από 29 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις (26 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 3 εκατομμύρια δολάρια στον Καναδά), με επιπλέον χρηματοδότηση να έχει προγραμματιστεί για το Μεξικό.

Μέσα από τη σταθερή επένδυση στην έρευνα για τον παιδικό καρκίνο, ο οργανισμός έχει συμβάλει στην επιτάχυνση επιστημονικών εξελίξεων που παρατείνουν τη ζωή, βελτιώνουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα και επαναπροσδιορίζουν την έννοια της επιβίωσης για τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με καρκίνο. Πέρα από την έρευνα, ο οργανισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της επιβίωσης με κορυφαίους ειδικούς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες ανάγκες υγείας, συναισθηματικής ευεξίας και ποιότητας ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους μετά τη θεραπεία.

Φέτος, ο Hyundai Hope on Wheels θα ξεπεράσει συνολικά τις 1.500 επιχορηγήσεις έρευνας και σχετικών προγραμμάτων, οι οποίες θα διατεθούν σε περισσότερα από 175 νοσοκομεία και ερευνητικά ιδρύματα.

