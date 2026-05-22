Νέα διαμόρφωση στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη – Μεγάλωσε ο χώρος και αυξήθηκαν οι θέσεις

Στον ιστότοπο του Εφετείου Λάρισας δημοσιεύθηκε η επικαιροποιημένη κάτοψη της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γαιόπολις, όπου εκδικάζεται η υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του διαθέσιμου χώρου, καθώς το εμβαδόν της αίθουσας ανέρχεται πλέον σε 452,01 τ.μ., έναντι 283,75 τ.μ. που ήταν κατά την πρώτη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου.

Παράλληλα, αναρτήθηκε και η «Συμπληρωματική – Διορθωτική πράξη για την αίθουσα συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών», σύμφωνα με την οποία για τη διαδικασία ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ορίζεται η «αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), εμβαδού 452,01 τ.μ., όπου εγκαθίσταται η έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, καθώς και οι θέσεις των κατηγορουμένων κλπ. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδριάσεως (ακροατήριο) για την εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως, τον εκ δεξιών της εισόδου κύριο χώρο υποδοχής του ανωτέρω Συνεδριακού Κέντρου, εμβαδού 109,57 τ.μ., όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες».

Τη συμπληρωματική πράξη υπογράφει η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας και Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Λιάνου, ενώ η συνέχεια της δίκης έχει οριστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου.

