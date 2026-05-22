Διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο μετά τη διάψευση του Αρχηγού ΓΕΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Αρχηγού ΓΕΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο και τις δηλώσεις του σύμφωνα με τις οποίες «δεν υπάρχει εντολή» για την απομάκρυνσή τους από το νησί, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής πηγές του Πενταγώνου.

Όπως αναφέρουν, ο Αρχηγός ΓΕΑ, στη συνέντευξή του στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, «δεν θέλησε να μπει σε καμιά λεπτομέρεια όσον αφορά το περιεχόμενο ή τον χρόνο εκτέλεσης των εντολών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας» και επεσήμαναν ότι ο Αντιπτέραρχος αναφέρθηκε με ακρίβεια μόνο όσον αφορά τις εντολές που έχουν ήδη εκτελεσθεί. Αφήνουν έτσι να εννοηθεί ότι ο κ. Γρηγοριάδης δεν έκανε αναφορά σε εντολές που πρόκειται να υλοποιηθούν αργότερα.

Σε συνέντευξή του στο Star Κεντρικής Ελλάδας, ο Αρχηγός ΓΕΑ ξεκαθάρισε πως η ελληνική αεράμυνα δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή στην περιοχή. «Σε μένα δεν έχει έρθει καμία τέτοια εντολή ή εισήγηση ή κάτι τέτοιο. Αυτό που ήξερα είναι πως έπρεπε να πάρουμε τα Patriot από το Διδυμότειχο και έγινε ήδη. Τα Patriot είναι στην Κάρπαθο, για τα Μιράζ 2000-5 δεν γνωρίζω κάτι» ανέφερε ο αντιπτέραρχος.

«Εσείς βλέπετε να έχουν πάει Μιράζ στην Κάρπαθο ή να έχει φύγει το Patriot; Θα το βλέπαμε. Από τα κανάλια το άκουσα, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο», είπε.

«Αν μου δοθεί κάποια τέτοια εντολή… Εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο, ναι, δεν παίρνω τέτοιου είδους αποφάσεις. Μπορώ να εισηγηθώ, μπορώ να πω κάποια πράγματα εφόσον ερωτηθώ, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχει το επίπεδο του ΓΕΕΘΑ, που αυτό θα μας δώσει κατευθυντήριες οδηγίες, και η πολιτική ηγεσία», τόνισε.

