Αλαλούμ με τους Patriot: «Δεν υπάρχει τέτοια εντολή» λέει ο Αρχηγός ΓΕΑ για την απομάκρυνσή τους από την Κάρπαθο

Αίσθηση προκαλεί η διάψευση του Αρχηγού ΓΕΑ για την απομάκρυνση των Patriot από την Κάρπαθο που φέρεται να αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Μάλιστα, αρμόδιες πηγές δήλωναν πως ο επαναπατρισμός των Patriot κρίθηκε αναγκαίος, λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθηκών.

Σε συνέντευξή του στο Star Κεντρικής Ελλάδας, ο Αρχηγός ΓΕΑ ξεκαθάρισε πως η ελληνική αεράμυνα δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή στην περιοχή. «Σε μένα δεν έχει έρθει καμία τέτοια εντολή ή εισήγηση ή κάτι τέτοιο. Αυτό που ήξερα είναι πως έπρεπε να πάρουμε τα Patriot από το Διδυμότειχο και έγινε ήδη. Τα Patriot είναι στην Κάρπαθο, για τα Μιράζ 2000-5 δεν γνωρίζω κάτι» ανέφερε ο αντιπτέραρχος.

«Εσείς βλέπετε να έχουν πάει Μιράζ στην Κάρπαθο ή να έχει φύγει το Patriot; Θα το βλέπαμε. Από τα κανάλια το άκουσα, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο», είπε.

«Αν μου δοθεί κάποια τέτοια εντολή… Εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο, ναι, δεν παίρνω τέτοιου είδους αποφάσεις. Μπορώ να εισηγηθώ, μπορώ να πω κάποια πράγματα εφόσον ερωτηθώ, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχει το επίπεδο του ΓΕΕΘΑ, που αυτό θα μας δώσει κατευθυντήριες οδηγίες, και η πολιτική ηγεσία», τόνισε.

Το σχετικό απόσπασμα στο 14:52

Διαβάστε επίσης:

Η πρώτη δήλωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του

Αγρίνιο: Μαθήτρια δάγκωσε τη μητέρα συμμαθήτριας της

Παράσυρση πεζού στη Χαλκιδική: Νεκρός 45χρονος, σοκαρισμένος δηλώνει ο οδηγός του ΙΧ