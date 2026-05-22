Αγρίνιο: Μαθήτρια δάγκωσε τη μητέρα συμμαθήτριας της

Αναστάτωση επικράτησε σε πλατεία του Αγρινίου, όταν 16χρονη μαθήτρια δάγκωσε τη μητέρα συμμαθήτρια της, επειδή της ζήτησε το λόγο γιατί παρενοχλούσε την κόρη της.

Οι δύο 16χρονες φοιτούν σε ΕΠΑΛ του Αγρινίου. Η δεύτερη μαθήτρια κατήγγειλε πως δεχόταν bullying από τη συμμαθήτρια της τους τελευταίους δύο μήνες.

Την Πέμπτη (21/5) η 16χρονη προσέγγισε την καταγγέλλουσα έξω από το σχολειοκαι άρχισε να τη βρίζει και να την απειλεί.

Αργότερα η μητέρα της καταγγέλουσας είδε την 16χρονη σε πλατεία του Αγρινίου και ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η 16χρονη επιτέθηκε στη γυναίκα και τη δάγκωσε, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για σωματική βία, απειλές και εξύβριση.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προχώρησαν στη σύλληψη της 16χρονης, της μητέρας της παθούσας, αλλά και της μητέρας της ανήλικης κατηγορούμενης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, εξύβριση και απειλή, ενώ η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Διαβάστε επίσης

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές μετά την ταυτοποίηση της σορού του 33χρονου γιατρού

Αναστάτωση στο Νέο Φάληρο: 70χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ έκανε δουλειές

Συνελήφθη η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα