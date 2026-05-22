Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές μετά την ταυτοποίηση της σορού του 33χρονου γιατρού

Σε αυτοκτονία αποδίδουν οι Αρχές τον θάνατο του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που είχε εξαφανιστεί εδώ και έτσι μήνες και βρέθηκε χθες (21/5) κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές στον Αποκόρωνα της Κρήτης.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση ήταν αυτά που δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό του, που έγινε τελικά από έναν βοσκό.

Όπως αναφέρει το patris.gr ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου έδεσε ένα λεπτό καλώδιο στο λαιμό του, εξ ου και τα περί βρόγχου στη σχετική αναφορά ως αιτία θανάτου. Τη νεκροψία νεκροτομή ανέλαβε ο ιατροδικαστής Κρήτης Γιώργος Μυλωνάκης.

Δίπλα του βρέθηκαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, που είχε εντοπιστεί λίγο πιο μακριά, κοντά στο χωριό Φρε.

