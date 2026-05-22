Στα «μαλακά» οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία με το βυζαντινό δικέφαλο αετό στην Αγία Σοφία – Δέκα μήνες με αναστολή

Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, αλλά με 5ετή αναστολή καταδικάστηκαν οι δύο Έλληνες υπήκοοι από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 9 Απριλίου στην Αγία Σοφία. Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί μετά την ανάρτηση σημαίας με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος» εντός του μνημείου.

Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης έκρινε την υπόθεση και προχώρησε στην επιβολή ποινής με αναστολή, όπως μεταδίδει το sigmalive. Παρά την καταδίκη, οι δύο Έλληνες δεν παραμένουν υπό κράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Το περιστατικό

Οι δύο Έλληνες είχαν ταξιδέψει στην Τουρκία με ομάδα πέντε Ελλήνων τουριστών. Πρόκειται για συγγενείς (θεία και ανιψιό), με τον ανιψιό να είναι Ελληνο-Αυστραλός με διπλή υπηκοότητα (ελληνική και αυστραλιανή) και τη θεία Ελληνίδα να είναι γεωπόνος από τη Σπάρτη.

Στις 9 Απριλίου επισκέφθηκαν την Αγία Σοφία, η οποία λειτουργεί ως τζαμί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στον επάνω όροφο του μνημείου, που είναι ανοικτός προς το κοινό, ο ένας εκ των δύο άνοιξε σημαία με το βυζαντινό δικέφαλο αετό και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε μαζί με το δεύτερο άτομο.

Όταν έγιναν αντιληπτοί από τις κάμερες ασφαλείας του μνημείου, η αστυνομία τους συνέλαβε με την κατηγορία της «προσβολής τμήματος του πληθυσμού».

Διαβάστε επίσης

Θρίλερ με το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν: Διαπραγματευτές από Πακιστάν και Κατάρ στην Τεχεράνη για την «τελική ώθηση»

Εξευτελισμούς, ξυλοδαρμούς και σεξουαλική βία από Ισραηλινούς στρατιώτες καταγγέλλουν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

«Make America Go Away»: Κάτοικοι στη Γροιλανδία αντιδρούν για την παρουσία αμερικανικού προξενείου