search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 17:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 16:20

Εξευτελισμούς, ξυλοδαρμούς και σεξουαλική βία από Ισραηλινούς στρατιώτες καταγγέλλουν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

22.05.2026 16:20
flotila

Στις πατρίδες τους επιστρέφουν οι 430 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που αναχαιτίστηκαν στα ανοιχτά της Κύπρου και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

Τρία αεροπλάνα που μετέφεραν ακτιβιστές προσγειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όπου τους υποδέχτηκαν στη VIP ζώνη οι συγγενείς τους και Τούρκοι αξιωματούχοι.

Ξυλοδαρμοί και άλλα βασανιστήρια

Αρκετοί έφεραν κατάγματα. «Οι ισραηλινές δυνάμεις μας επιτέθηκαν. Όλοι μας ξυλοκοπήθηκαν, γυναίκες και άνδρες… Είναι αυτό που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι συνεχώς», δήλωσε ο Τούρκος ακτιβιστής, Μπουλάλ Κιτάι αφού αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο.

«Ήταν πολύ επιθετικοί. Πυροβολούσαν κατά πάνω μας, αλλά δεν χτύπησαν τα βλήματα κανέναν από το πλοίο μας. Ήταν πολύ επιθετικοί, όταν μας πήραν στο πλοίο-φυλακή. Στο λιμάνι μας έσυραν έξω από το πλοίο. Μας έβαλαν σε θέση πίεσης. Μας κράτησαν σε αυτή τη στάση πάνω από μία ώρα, ενώ οι Ισραηλινοί στρατιώτες έπαιζαν τον εθνικό τους ύμνο ξανά και ξανά. Φώναζαν καλως ήρθατε στο Ισραήλ. Συμπεριφέρονταν βάναυσα. Χτυπούσαν και κλωτυσούσαν κόσμο. Ήταν τόσο υποτιμητικό. Ήρθαμε για να βοηθήσουμε. Μας συμπεριφέρθηκαν χειρότερα από ζώα», περιέγραψε η Ζακ Σκόφιλντ, υγειονομικός από την Αυστραλία, που συμμετείχε στην αποστολή.

«Στο πλοίο μας χτύπησαν σχεδόν τους πάντες, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που κάνουν στους Παλαιστίνιους. Ήμασταν ειρηνικοί. Η μεταχείριση ήταν διαφορετική σε κάθε πλοίο. Με χτύπησαν χωρίς λόγο», δήλωσε ο Γάλλος ακτιβιστής Αντριέν Ζουάν.

Σε απομόνωση η ακτιβίστρια που φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Στην απομόνωση τέθηκε η Ιρλανδή ακτιβίστρια που καταγράφηκε στο βίντεο του Μπεν Γκβιρ να τη σέρνουν ισραηλινοί στρατιώτες, επειδή φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». 

«Ήμουν μέλος της αποστολής του 2025. Και εκείνη τη φορά πέρασε από μπροστά μας και προσπάθησε να μας προσβάλει, όπως κάνει και με τόσους Παλαιστίνιους κρατούμενους με πολύ πιο βάναυσους τρόπους. Όταν τον είδα να έρχεται, όταν τον είδα να περνάει, γνωρίζοντας τα φρικτά εγκλήματα που έχει διαπράξει, δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή», δήλωσε στο RT η Κατριόνα Γκράχαμ. 

«Ευτυχώς, δεν ήταν ιδιαίτερα βίαιο σε σύγκριση με όσα έχουν βιώσει άλλοι. Αλλά ναι, ήταν σίγουρα ένας πραγματικός κίνδυνος κάθε στιγμή», πρόσθεσε. 

Καταγγελίες για σεξουαλική βία

Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής, Τιάγκο Άβιλα υποδέχθηκε τους ακτιβιστές στην Κωνσταντινούπολη. Σε βίντεο που ανέβασε στο instagram κατήγγειλε ότι αρκετά μέλη της αποστολής υπέστησαν σεξουαλική βία από Ισραηλινούς στρατιώτες. 

«Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να το πει κανείς. Αυτό που έχω να πω: άνθρωποι του Global Sumud Flotilla βιάστηκαν. Αυτοί οι τερατώδεις στρατιώτες, βίασαν τους συμμετέχοντές μας. Δεν ήταν μία, ούτε δύο, ούτε τρεις περιπτώσεις. Πρόκειται για πολλές περιπτώσεις σεξουαλικής βίας εναντίον των συμμετεχόντων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι συμμετέχοντές μας υπέστησαν για άλλη μια φορά ξυλοδαρμό. Πολλοί άνθρωποι με σπασμένα πλευρά, πολλοί με σπασμένα κόκαλα στα χέρια, στον αυχένα, στα πλευρά, Μιλάμε για τέρατα. Μιλάμε για ένα γενοκτονικό κράτος που απολαμβάνει τη βία, που απολαμβάνει να βασανίζει ανθρώπους, που χρησιμοποιεί τον βιασμό και τη συστηματική σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστινίων, αλλά και εναντίον των μελών του στολίσκου μας. Αυτό πρέπει να σταματήσει», προσέθεσε.

Ο Άβιλα προσέθεσε ότι συντάσσονται αναφορές κατά μελών της ισραηλινής κυβέρνησης και ότι «το ζήτημα θα φτάσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο Διεθνές Δικαστήριο, πρέπει να φτάσει παντού» και κάλεσε τον κόσμο να ξεσηκωθεί για να σταματήσει αυτή η απάνθρωπη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Σε άλλο βίντεο ανέφερε πως οι ακτιβιστές «επέστρεψαν μετά από τέσσερις ημέρες παράνομης κράτησης στις φυλακές του σιωνιστικού καθεστώτος και η κατάσταση είναι φρικτή. Άνθρωποι βιάστηκαν. Άνθρωποι βασανίστηκαν. Άνθρωποι υπέστησαν τις χειρότερες δυνατές κακοποιήσεις και το χειρότερο είναι να γνωρίζουμε ότι κάνουν πολύ χειρότερα πράγματα στους Παλαιστινίους».

Παρόμοιες καταγγελίες, παραθέτοντας και φωτογραφίες από τα τραυματισμένα μέλη της έκανε και η ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla.

Τι λέει η ελληνική αποστολή

«Μετά το κύμα διεθνούς κατακραυγής που ακολούθησε τη δημοσίευση των εικόνων των ισραηλινών υπουργών  Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μίρι Ρέγκεβ να προχωρούν σε διαπόμπευση  και βιαιοπραγίες έναντι των απαχθέντων μελών του Στόλου του Global Sumud Flotilla, το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε πρόωρη απέλαση όλων των απαχθέντων, τους οποίους κυριολεκτικά ξεφορτώθηκε σήμερα κατά τις μεσημβρινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς.

Οι εικόνες που είδαμε κατά την αποβίβαση τους ήταν σοκαριστικές, και δυστυχώς επιβεβαίωσαν πλήρως την πολύ ανησυχητική χθεσινή ανακοίνωση του Νομικού Κέντρου Adalah, οι δικηγόροι του οποίου είχαν επισκεφθεί χθες τους απαχθέντες στο κέντρο όπου κρατούνταν, και είχαν μεταφέρει  μία εικόνα πολλών σοβαρών τραυματισμών λόγω χρήσης ακραίας βίας, πέρα από τους εκτεταμένους εξευτελισμούς, τα ψυχολογικά βασανιστήρια και την παραβίαση κάθε δικαιώματος των μελών της αποστολής. Με φρίκη διαπιστώσαμε με τα μάτια μας ότι ακόμα και οι μαρτυρίες για χρήση πλαστικών σφαιρών και taser πάνω στα σώματα ανδρών και γυναικών ήταν εντελώς ακριβείς».

Διαβάστε επίσης

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

«Make America Go Away»: Κάτοικοι στη Γροιλανδία αντιδρούν για την παρουσία αμερικανικού προξενείου

Ελιγμοί και μπλόφες Ερντογάν: Το νομοθέτημα της Άγκυρας δεν περιλαμβάνει «γκρίζες ζώνες» και «Γαλάζια Πατρίδα» – Το πραγματικό μήνυμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Lupita Nyong’o
LIFESTYLE

Η «Ωραία Ελένη» Λουπίτα Νιόνγκο υπερασπίζεται τις επιλογές του Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» εν μέσω σκληρών επικρίσεων

lebanon
ΚΟΣΜΟΣ

Σόου έκαναν τη σφαγή οι Ισραηλινοί: Στρατιώτες παρακολουθούν βίντεο με την ισοπέδωση χωριών στον Λίβανο και ζητωκραυγάζουν

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζού στη Χαλκιδική: Νεκρός 45χρονος, σοκαρισμένος δηλώνει ο οδηγός του ΙΧ

tsikopoulos alex
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές μετά την ταυτοποίηση της σορού του 33χρονου γιατρού

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν: Διαπραγματευτές από Πακιστάν και Κατάρ στην Τεχεράνη για την «τελική ώθηση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 17:33
Lupita Nyong’o
LIFESTYLE

Η «Ωραία Ελένη» Λουπίτα Νιόνγκο υπερασπίζεται τις επιλογές του Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» εν μέσω σκληρών επικρίσεων

lebanon
ΚΟΣΜΟΣ

Σόου έκαναν τη σφαγή οι Ισραηλινοί: Στρατιώτες παρακολουθούν βίντεο με την ισοπέδωση χωριών στον Λίβανο και ζητωκραυγάζουν

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζού στη Χαλκιδική: Νεκρός 45χρονος, σοκαρισμένος δηλώνει ο οδηγός του ΙΧ

1 / 3