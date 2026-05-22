ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 17:36
22.05.2026 15:33

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, το Ισραήλ διαρρέει στα ΜΜΕ έκθεση των μυστικών υπηρεσιών του, σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη πιθανότατα σχεδιάζει μια αιφνιδιαστική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο την Ιερουσαλήμ και τις χώρες του Κόλπου.

Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης ασφαλείας στην οποία συμμετείχαν ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, και ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, συζητήθηκε η πιθανότητα προληπτικού χτυπήματος από το Ιράν, ανέφερε η Jerusalem Post, επικαλούμενη αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών.

Αξιωματούχοι ασφαλείας σημείωσαν ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιχειρήσει να δράσει πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφασίσουν ότι η διπλωματική οδός δεν είναι πλέον βιώσιμη και εξαπολύσουν μια αιφνιδιαστική επίθεση παρόμοια με αυτήν στην έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury και της Επιχείρησης Roaring Lion.

Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων διεξήγαγαν μια σειρά συζητήσεων με Αμερικανούς ομολόγους τους για τη βελτίωση της ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς πληροφοριών σχετικά με ασυνήθιστη ιρανική δραστηριότητα.

Επιπλέον, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διεξήγαγε ενημερώσεις ασφαλείας με στρατιωτικούς διοικητές στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης της κατάστασης, τόσο της αμυντικής όσο και της επιθετικής.

Ο Ζαμίρ διατήρησε επίσης συνομιλίες με Αμερικανούς ομολόγους του για να συντονίσει μια απάντηση σε περίπτωση επίθεσης από την Τεχεράνη.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Walla ότι διεξήχθη διεξοδική ανασκόπηση μετά από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ σχετικά με την ανίχνευση, την αναγνώριση και την αναχαίτιση μιας σειράς απειλών από το Ιράν.

Η αξιολόγηση συνέβαλε στην ενίσχυση των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων-ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτίσεων πυραύλων, της κρατικής-στρατιωτικής συνεργασίας, της ενσωμάτωσης τεχνολογιών και βελτιώσεων λογισμικού, καθώς και της ενίσχυσης των στρατευμάτων.

Τον τελευταίο μήνα, ο όγκος του αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού που μεταφέρεται στο Ισραήλ έχει αυξηθεί απότομα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να εμπλέκονται σε «έντονες έμμεσες διαπραγματεύσεις» για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αποφύγουν μια νέα πολεμική σύγκρουση, ακόμη και αν οι διαφωνίες παραμένουν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ανταλλάσσονται μηνύματα και προσχέδια κειμένων.

Στα «μαλακά» οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία με το βυζαντινό δικέφαλο αετό στην Αγία Σοφία – Δέκα μήνες με αναστολή

Η «Ωραία Ελένη» Λουπίτα Νιόνγκο υπερασπίζεται τις επιλογές του Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» εν μέσω σκληρών επικρίσεων

Σόου έκαναν τη σφαγή οι Ισραηλινοί: Στρατιώτες παρακολουθούν βίντεο με την ισοπέδωση χωριών στον Λίβανο και ζητωκραυγάζουν

Παράσυρση πεζού στη Χαλκιδική: Νεκρός 45χρονος, σοκαρισμένος δηλώνει ο οδηγός του ΙΧ

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές μετά την ταυτοποίηση της σορού του 33χρονου γιατρού

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

