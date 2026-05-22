Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, το Ισραήλ διαρρέει στα ΜΜΕ έκθεση των μυστικών υπηρεσιών του, σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη πιθανότατα σχεδιάζει μια αιφνιδιαστική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο την Ιερουσαλήμ και τις χώρες του Κόλπου.

Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης ασφαλείας στην οποία συμμετείχαν ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, και ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, συζητήθηκε η πιθανότητα προληπτικού χτυπήματος από το Ιράν, ανέφερε η Jerusalem Post, επικαλούμενη αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών.

Αξιωματούχοι ασφαλείας σημείωσαν ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιχειρήσει να δράσει πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφασίσουν ότι η διπλωματική οδός δεν είναι πλέον βιώσιμη και εξαπολύσουν μια αιφνιδιαστική επίθεση παρόμοια με αυτήν στην έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury και της Επιχείρησης Roaring Lion.

Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων διεξήγαγαν μια σειρά συζητήσεων με Αμερικανούς ομολόγους τους για τη βελτίωση της ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς πληροφοριών σχετικά με ασυνήθιστη ιρανική δραστηριότητα.

Επιπλέον, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διεξήγαγε ενημερώσεις ασφαλείας με στρατιωτικούς διοικητές στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης της κατάστασης, τόσο της αμυντικής όσο και της επιθετικής.

Ο Ζαμίρ διατήρησε επίσης συνομιλίες με Αμερικανούς ομολόγους του για να συντονίσει μια απάντηση σε περίπτωση επίθεσης από την Τεχεράνη.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Walla ότι διεξήχθη διεξοδική ανασκόπηση μετά από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ σχετικά με την ανίχνευση, την αναγνώριση και την αναχαίτιση μιας σειράς απειλών από το Ιράν.

Η αξιολόγηση συνέβαλε στην ενίσχυση των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων-ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτίσεων πυραύλων, της κρατικής-στρατιωτικής συνεργασίας, της ενσωμάτωσης τεχνολογιών και βελτιώσεων λογισμικού, καθώς και της ενίσχυσης των στρατευμάτων.

Τον τελευταίο μήνα, ο όγκος του αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού που μεταφέρεται στο Ισραήλ έχει αυξηθεί απότομα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να εμπλέκονται σε «έντονες έμμεσες διαπραγματεύσεις» για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αποφύγουν μια νέα πολεμική σύγκρουση, ακόμη και αν οι διαφωνίες παραμένουν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ανταλλάσσονται μηνύματα και προσχέδια κειμένων.

Διαβάστε επίσης:

Ο Λαβρόφ «γυρίζει το τραπέζι» – Κατηγορεί τη Δύση ότι σχεδιάζει επίθεση κατά της Ρωσίας μέσω Ουκρανίας

Λίβανος: Έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε χωριό – Ανάμεσά τους δύο διασώστες και ένα κορίτσι

Πώς η φορολογική ασυλία του Τραμπ μπορεί να του γλιτώσει πάνω από 600 εκατ. δολάρια