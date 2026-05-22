Λιάνα Κανέλλη για Κωνσταντοπούλου: «Μου προκαλεί οίκτο, λυπάμαι βαθιά»

Νέα σκληρά σχόλια κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, μιλώντας στο στο Action24 την Παρασκευή.
Η Λιάνα Κανέλλη, σχολιάζοντας τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, είπε ότι αυτό που βλέπει της προκαλεί «οίκτο».
«Λυπάμαι βαθιά. Αυτό που βλέπω μου προξενεί οίκτο», είπε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΚΚΕ για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, μη θέλοντας ωστόσο να επεκταθεί περισσότερο.
Όταν, μάλιστα, οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει καταφέρει να «βγάλει από τα ρούχα τους» ακόμη και ψύχραιμες κοινοβουλευτικές παρουσίες -όπως τη Διαμάντω Μανωλάκου και τη Μαρία Κομνηνάκα-, η Λιάνα Κανέλλη αντέδρασε με εμφανή ενόχληση: «Δεν σας προξενεί λύπη αυτό; Ποιος θέλει να φτάνει να του βγαίνει ο κακός του εαυτός;».
