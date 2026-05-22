Σοκ και δέος με τον πύργο στον Άγιο Κοσμά: Γιατί έχει προκαλέσει μπέρδεμα και κόντρες στα σόσιαλ και η σύγκριση με τον… Σάρουμαν  

Μία εντυπωσιακή, καθηλωτική και σχεδόν απόκοσμη, έτσι όπως αποτυπώνει την Αθήνα, φωτογραφία του Βασίλη Στάμου, με κεντρικό σημείο αναφοράς τον Riviera Tower, που κατασκευάζεται στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, πολύ κοντά στην παραλία του Αγίου Κοσμά, στο παραλιακό μέτωπο έχει προκαλέσει σοκ και δέος στα σόσιαλ μίντια.
Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από την Πάρνηθα ή από πολύ ψηλό σημείο της Πεντέλης και ο τρόπος ή η γωνία λήψης από τον τηλεφακό δείχνει τον πύργο σαν να έχει τερατώδη διαφορά ύψους σε σχέση με την Ακρόπολη.
Το κεντρικό κτίριο της «The Ellinikon Riviera» απέχει λίγες δεκάδες μέτρα από τη θάλασσα.
Το τελικό του ύψος θα φτάσει περίπου τα 200 μέτρα (198 μ.), καθιστώντας τον μακράν το ψηλότερο κτίριο της Ελλάδας.
«Μπαίνοντας» στον κόσμο των σόσιαλ μίντια η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει προκαλέσει απίστευτα σχόλια, επικρίσεις και αντιπαραθέσεις για τα όσα γίνονται στο παραλιακό μέτωπο, πώς και γιατί αλλάζει η όψη της Αθήνας και της Αττικής με έναν τρόπο σαρωτικό.
Κάποιοι μάλιστα τον συγκρίνουν σαρκαστικά με τον πύργο του Σάρουμαν στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών!
