Σοκ και δέος με τον πύργο στον Άγιο Κοσμά: Γιατί έχει προκαλέσει μπέρδεμα και κόντρες στα σόσιαλ και η σύγκριση με τον… Σάρουμαν  

Μία εντυπωσιακή, καθηλωτική και σχεδόν απόκοσμη, έτσι όπως αποτυπώνει την Αθήνα, φωτογραφία του Βασίλη Στάμου, με κεντρικό σημείο αναφοράς τον Riviera Tower, που κατασκευάζεται στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, πολύ κοντά στην παραλία του Αγίου Κοσμά, στο παραλιακό μέτωπο έχει προκαλέσει σοκ και δέος στα σόσιαλ μίντια.

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από την Πάρνηθα ή από πολύ ψηλό σημείο της Πεντέλης και ο τρόπος ή η γωνία λήψης από τον τηλεφακό δείχνει τον πύργο σαν να έχει τερατώδη διαφορά ύψους σε σχέση με την Ακρόπολη.

Το κεντρικό κτίριο της «The Ellinikon Riviera» απέχει λίγες δεκάδες μέτρα από τη θάλασσα.

Το τελικό του ύψος θα φτάσει περίπου τα 200 μέτρα (198 μ.), καθιστώντας τον μακράν το ψηλότερο κτίριο της Ελλάδας.

«Μπαίνοντας» στον κόσμο των σόσιαλ μίντια η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει προκαλέσει απίστευτα σχόλια, επικρίσεις και αντιπαραθέσεις για τα όσα γίνονται στο παραλιακό μέτωπο, πώς και γιατί αλλάζει η όψη της Αθήνας και της Αττικής με έναν τρόπο σαρωτικό.

Κάποιοι μάλιστα τον συγκρίνουν σαρκαστικά με τον πύργο του Σάρουμαν στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών!

Αριστερά ο Πύργος του Όρθανκ, η έδρα του μάγου Σάρουμαν από τον άρχοντα των Δαχτυλιδιών.



Δεξιά το σύγχρονο αντίγραφό του… pic.twitter.com/fAtLwNxjnK — ΚΕΡΒΕΡΟΣ (@RXRqdEgogik2Z9P) May 21, 2026

Ο πύργος του Σαουρον στο Ελληνικό…

Τι έκτρωμα pic.twitter.com/w6Mzs0ylBq May 21, 2026

Ακρόπολη- Πύργος Ελληνικού

2500 χρόνια πριν οι κάτοικοι της περιοχής στα κτίσματα τους είχαν ως προτεραιότητα το κάλλος και την αρμονία με τη φύση. 2500 χρόνια μετά, προτεραιότητα είναι το εμπορικό κέρδος και η επίδειξη.

Το κακό είναι ότι αυτό το ονομάζουμε ανάπτυξη. Τρομάρα μας. pic.twitter.com/cjrZ4X093J May 21, 2026

Άνθρωποι που τους αρέσει ο πύργος του σάρουμαν στο Ελληνικό μας λένε την άποψη τους για τα προσφυγικά

Ακούμε προσεκτικά 🥱 https://t.co/5Tma8aJQuP — ⋮ (@frappesommelier) May 22, 2026

2/2 Η ακρόπολη είναι στα 155 μέτρα. Ο πύργος της πανορμου στέκεται ακόμα πιο ψηλά και το ίδιο ισχύει και για τα άλλα κτίρια.

Άσε που ⬇️ https://t.co/XAVRKgkHPS — Baltar (@DTsiganis) May 22, 2026

Φυσικά δεν είναι μόνο ο υπερπολυτελής πύργος του Ελληνικού το νέο σύμβολο της παρακμής της Ελλάδας. Το γλυκό στην πόλη των πλουσίων δένει με το καζίνο και τα Mall



Αντικοινωνικό, αντιπαραγωγικό, αντιπεριβαλλοντικό και αντι-αισθητικό το μοντέλο της χώρας μας. pic.twitter.com/331PC4KkOj — VAR (@Athens_1990) May 22, 2026

