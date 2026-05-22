22.05.2026 13:04

Πλακιάς για Καρυστιανού: Ούτε ένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση

Ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε με δηκτικό τρόπο την εκδήλωση της παρουσίασης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού χθες στη Θεσσαλονίκη.

Σε σχόλιό του στο X ο Νίκος Πλακιάς τονίζει πως του έκαναν εντύπωση δύο θέματα.

Το πρώτο ότι η διακήρυξη του κινήματος έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα, για τα Τέμπη και τις δημόσιες μεταφορές.

Και το δεύτερο η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως από την πόλη της Θεσσαλονίκης που θρηνεί 28 θύματα.

Μάλιστα τονίζει πως δεν του έκανε εντύπωση πως τα social media ασχολήθηκαν περισσότερο με τα ρούχα της Μαρίας Καρυστιανού και του Θανάση Αυγερινού.

Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Πλακιάς είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή την αντίθεσή του στην επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματός.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της @mkaristianou ή το T-shirt του @AvgerinosMoscow ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν.

Έτσι και αλλιώς αυτά δεν με αφορούν μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά.

Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά την διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα, και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές.

Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα .

Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ μια ΜΑΝΑ ένας ΑΔΕΡΦΟΣ μια ΑΔΕΡΦΗ ένας ΓΙΟΣ μια ΚΟΡΗ ένας ΣΥΖΥΓΟΣ τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ !!!»

