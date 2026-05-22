13 λόγοι που κάνουν μοναδικό το «Summer Camp στην Τεχνόπολη» από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Το καλοκαίρι ξεκινά και έρχεται η στιγμή που η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων περιμένει όσο καμία άλλη! Με το που κλείνουν τα σχολεία, το πιο ξεχωριστό παλιό εργοστάσιο της πόλης, αλλά και ένας από τους πιο εμβληματικούς πολιτιστικούς της χώρους της, γεμίζει ξανά με παιδικές φωνές, γέλια, χρώματα και… περιπέτειες! Το «Summer Camp στην Τεχνόπολη», που σχεδιάζει και υλοποιεί η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, επιστρέφει για 13η χρονιά και προσκαλεί παιδιά 6-11 ετών σε τέσσερις εβδομάδες γεμάτες παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία!

Από τις 16 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου, η Τεχνόπολη μεταμορφώνεται σε έναν κόσμο αλλιώτικο: έναν κόσμο χρωματιστό, καμιά φορά μυστηριώδη, με φανταστικούς χαρακτήρες, γρίφους, κατασκευές, χορό και εξερευνήσεις. Κάθε εβδομάδα ανοίγει η πόρτα για μια νέα θεματική εμπειρία, όπου τα παιδιά παίζουν, πειραματίζονται, συνεργάζονται και ανακαλύπτουν νέους τρόπους να εκφραστούν.

Με θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά εργαστήρια, STEAM δραστηριότητες, δημιουργική κίνηση, αρχιτεκτονικές κατασκευές, παιχνίδια μυστήριου και αμέτρητες εκπλήξεις, οι μικροί εξερευνητές φτιάχνουν τους δικούς τους κόσμους και ζουν καθημερινές περιπέτειες από το πρωί έως το μεσημέρι, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00-16:00).

Και επειδή φέτος το Summer Camp κλείνει τα 13 του χρόνια, παρακάτω 13 λόγοι που το κάνουν την πιο διασκεδαστική καλοκαιρινή εμπειρία της πόλης για παιδιά και την πιο ξέγνοιαστη επιλογή για τους γονείς:

Δεν χάνουμε χρόνο! Ερχόμαστε από τις 16 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, μία μέρα μετά το κλείσιμο των σχολείων, για να εξερευνήσουμε φέτος το καλοκαίρι τους πιο «αχαρτογράφητους» κόσμους. Κάνουμε νέους φίλους! Κάθε δράση είναι ειδικά σχεδιασμένη ανά ηλικιακή ομάδα, ώστε τα συνομήλικα παιδιά να διασκεδάζουν παρέα. Εκφραζόμαστε δημιουργικά! Κάθε εβδομάδα, δημιουργούμε το δικό μας, μοναδικό εικαστικό έργο. Ερχόμαστε σε επαφή με νέα υλικά, ανακαλύπτουμε τις δυνατότητές τους, πειραματιζόμαστε με νέες τεχνικές και νέους τρόπους έκφρασης. Παίζουμε θέατρο! Μπορεί να λείπει το θέατρο από το Summer Camp στην Τεχνόπολη; Θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμοί, βιωματικές ασκήσεις φαντασίας, θεατρικές παραστάσεις, απελευθερώνουν το συναίσθημα και τη φαντασία μας! Φτιάχνουμε τη δική μας ρομποτική κατασκευή! Τα εργαστήρια STEAM μας βοηθούν να μπούμε στον κόσμο των Ρομπότ και να γνωρίσουμε τη δική τους γλώσσα, αυτή του προγραμματισμού. Χορεύουμε! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια χορού και δημιουργικής κίνησης που ανανεώνουν τη σχέση με το σώμα μας, μας εκτονώνουν και μας διασκεδάζουν! Ερχόμαστε σε επαφή με τα φυσικά υλικά γύρω μας! Ένα από αυτά είναι και το ξύλο. Ανακαλύπτουμε τη μυρωδιά και τις υφές του και δημιουργούμε – με ασφαλή εργαλεία – τη δική μας ξύλινη κατασκευή. Μπαίνουμε στον κόσμο της κλίμακας! Μέσα από τα εργαστήρια αρχιτεκτονικής ανακαλύπτουμε τις χωρικές αναλογίες, αλλά και τη δύναμη της σύνθεσης και της δημιουργίας. Σκαρφαλώνουμε στο Skywalk! Το πιο ξεχωριστό action park, βρίσκεται στην Τεχνόπολη και μας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι! Οι αιωρούμενες γέφυρες, η τσουλήθρα-τούνελ και τα παρατηρητήρια κάνουν το Skywalk κάτι παραπάνω από μια παιδική χαρά! Ανακαλύπτουμε το παλιό εργοστάσιο φωταερίου! Είναι το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα – ένα σπάνιο βιομηχανικό μνημείο- που μας καλεί και φέτος να το ανακαλύψουμε μέσα από τον κόσμο των αισθήσεων, την εξερεύνηση και το παιχνίδι! Τρώμε παρέα! Το δεκατιανό μας, το προσφέρει η διοργάνωση, τα μεσημέρια φέρνουμε τα ταπεράκια μας από το σπίτι. Τις Παρασκευές τα ταπεράκια μένουν στο σπίτι…it΄s pizza day! Είμαστε και λίγο στον κόσμο μας! Όταν πια κουραστούμε μπαίνουμε στον δικό μας κόσμο, σε αυτόν της αποσυμπίεσης και της χαλάρωσης. Ένα δωμάτιο με αισθητηριακά εργαλεία που μας ηρεμεί και γιατί όχι, μας εκτονώνει! Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Summer Camp δίνουν έμφαση στη διαδικασία, στη συμμετοχή και στη συνεργασία. Καλλιεργούν τη λογική και την κριτική σκέψη, βοηθώντας τα παιδιά να επιλύσουν «προβλήματα» και να κατακτήσουν νέες δεξιότητες. Για την ομάδα μας σημασία δεν έχει το τέλειο αποτέλεσμα, αλλά το πώς θα φτάσουμε σε αυτό, όλοι κι όλες μαζί!

*Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλου χορηγού του ΒΜΦ. Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πληροφορίες:

Οι θεματικές περίοδοι του φετινού camp:

1η εβδομάδα | 16-19.06 | Ένας κόσμος από χρώματα

2η εβδομάδα | 22-26.06 | Ένας κόσμος από σχήματα

3η εβδομάδα | 29.6-3.07 | Κόσμος… ανάποδα

4η εβδομάδα | 6-10.07 | Φανταστικός κόσμος

Κόστος ανά περίοδο: 1η εβδομάδα: 120 ευρώ, 2η | 3η | 4η εβδομάδα: 130 ευρώ





Κρατήσεις από την Τρίτη 19 Μαΐου στα τηλ. 2130109325, 2130109300 (εσωτ. 336, 307, 344), Δευτ. – Παρ. 11:00-16:00

Στα κόστη συμπεριλαμβάνονται: το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικές εκδρομές στην πόλη (με τυχόν κόστη μεταφοράς,σίτισης, δραστηριοτήτων), το δεκατιανό, η παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του camp, υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για την φιλοξενία παιδιών.

*Με την έναρξη των κρατήσεων, ρωτήστε το ΒΜΦ για εκπτωτικά πακέτα σε αδέρφια και για συμμετοχή σε περισσότερες από μία εβδομάδες

**Ειδικές τιμές για ανέργους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες (για περιορισμένες θέσεις)

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ για την ευγενική χορηγία των θρεπτικών και νόστιμων γαλακτοκομικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στο δεκατιανό των παιδιών.