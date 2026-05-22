Οδηγούμε το Jaecoo 7 SHS με αυτονομία άνω των 1200 χιλιομέτρων (photos)

Το Jaecoo 7 SHS είναι ένα SUV που στην plug-in υβριδική του έκδοση μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 1200 χιλιόμετρα. Διαθέτει ιδιαίτερη προσωπικότητα και σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα. Και όλα αυτά χωρίς να προκαλεί. Άλλωστε ήταν το αυτοκίνητο που στη Ελλάδα διένυσε χωρίς ανεφοδιασμό απόσταση από το Σουφλί μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο, διανύοντας συνολικά 1504 χιλιόμετρα.

Εξωτερικά οι κάθετες γρίλιες και τα εντυπωσιακά LED φωτιστικά σώματα είναι στοιχεία που εντυπωσιάζουν, χαρίζοντας δυναμισμό και πολυτελή διάσταση. Τα κύρια φώτα βρίσκονται χαμηλότερα, ενσωματωμένα στον προφυλακτήρα, ακριβώς πάνω από τα ανοίγματα που κατευθύνουν τον αέρα μέσω των αεραγωγών γύρω από τους εμπρός τροχούς. Στο πλάι οι πολύ ιδιαίτερες ζάντες 19 ιντσών, οι χωνευτές χειρολαβές, οι φουσκωμένοι θόλοι και οι μπάρες οροφής ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό, ενώ στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα led φωτιστικά, η μπάρα που ενώνει τα φωτιστικά σώματα, η αναγραφή της μάρκας, ενώ υπάρχει ένας μεγάλος προφυλακτήρας ο οποίος κρύβει επιμελώς τις απολήξεις. Το συνολικό μήκος του αυτοκινήτου είναι 4,5 μέτρα, με το πλάτος να βρίσκεται στα 1,86μ και το ύψος στα 1,67μ. Το μεταξόνιο είναι 2,67μ χαρίζοντας άφθονους χώρους στο εσωτερικό.

Το εσωτερικό διαθέτει προσεγμένο σχεδιασμό, με υλικά που δείχνουν ποιοτικά και δίνουν την αίσθηση της πολυτέλειας. Στο μεγαλύτερο μέρος της καμπίνας υπάρχουν μαλακά υλικά με καλή συναρμογή, ενώ υπάρχουν αρκετοί χώροι για την αποθήκευση μικροαντικειμένων. Στο ταμπλό υπάρχουν δύο οθόνες. Μία για τον πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών και μία μεγαλύτερη 14,8 ιντσών για το σύστημα infotainment και τον έλεγχο των παραμέτρων της λειτουργίας του αυτοκινήτου. Τα πάντα γίνονται μέσα από αυτήν. Όμως χρειάζεται χρόνος για να εξοικειωθεί ο οδηγός, ενώ κάποιες λειτουργίες θέλουν μεγάλη αναζήτηση, όπως η ρύθμιση των εξωτερικών καθρεπτών. Το αμάξι διαθέτει ένα πλήρες πακέτο από συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού (πάνω από 20). Έχει βραβευτεί με 5 αστέρια από τον Ανεξάρτητο Οργανισμό Δοκιμών, EuroNCAP, ενώ το 80% του σασί να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής καθαρότητας και αντοχής. Διαθέτει και 8 αερόσακους που αποτελεί μια ομπρέλα προστασίας τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες.

Ο εσωτερικός χώρος είναι πραγματικά εντυπωσιακός, παρέχοντας άνεση στους επιβάτες. Το πίσω κάθισμα είναι μαλακό και χάρη στην έλλειψη κεντρικού τούνελ, μπορούν να φιλοξενηθούν τρεις ενήλικες. Το πορτμπαγκάζ με χωρητικότητα 500 λίτρων (μαζί με τον αποθηκευτικό χώρο που είναι κάτω από το πάτωμα), φτάνει έως 1.265 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Κάτω από το καπό υπάρχει ένας turbo κινητήρας βενζίνης με απόδοση 147 ίππους, ο οποίος συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες. Εναν 204 και έναν άλλο 82 ίππων. Η μπαταρία του plug-in υβριδικού συστήματος είναι 18,3 kWh, που στην πράξη αποδεικνύεται καλή για να κινήσει ηλεκτρικά το αυτοκίνητο. Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος φθάνει τους 347 ίππους και η ροπή τα 525 Nm. Υπάρχει ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7 σχέσεων. Από την στάση μέχρι και τα πρώτα 100χλμ/ώρα χρειάζεται 8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 180 χλμ./ώρα. Η κίνηση δίνεται στους μπροστινούς τροχούς. Στην πράξη διαπιστώσαμε ότι το αυτοκίνητο κινείται περισσότερο ηλεκτρικά, παρά με τον θερμικό κινητήρα. Ετσι το σύστημα είναι ιδιαίτερα εξελιγμένο και συνδυάζει διαρκώς τον τρόπο κίνησης με τους δύο ηλεκτροκινητήρες. Οι εκπομπές ρύπων βρίσκονται στα 23 γρ./χλμ. κάτι που σημαίνει πως το φορολογικό όφελος για τον εταιρικό χρήστη συνεχίζει να υπάρχει. Με τη μπαταρία πλήρως φορτισμένη, πλησιάσαμε τα 80 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας.

Η μέση κατανάλωση καυσίμου κυμάνθηκε κοντά στα 5,5 λτ/100χλμ. Η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να γίνει σε οικιακή πρίζα ή σε wallbox, όπου χάρη στον on-board φορτιστή των 6,6 kW χρειάζεται περίπου 3 ώρες για την πλήρη φόρτιση. Μπορεί επίσης να φορτίσει σε DC ρεύμα έως 40 kW, όπου χρειάζεται λιγότερα από 20 λεπτά για να φθάσει έως το 80% της χωρητικότητα. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η δυνατότητα V2L, κάτι που επιτρέπει στον χρήστη να δώσει ρεύμα και να φορτίσει μικρές ηλεκτρικές συσκευές.

Στην πράξη μας άρεσε ο τρόπος λειτουργίας του υβριδικού συστήματος. Όταν τελειώσει η ενέργεια της μπαταρίας, η εναλλαγή γίνεται ανεπαίσθητα, ενώ δεν ακούγεται ο θερμικός κινητήρας. Όμως παρουσιάζονται κάποιες έντονες αλλαγές, γεγονός που δηλώνει ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η ανάρτηση είναι προσανατολισμένη για να προσφέρει άνεση. Μπροστά υπάρχουν ΜακΦερσον και πίσω πολλαπλοί σύνδεσμοι. Η θέση οδήγησης είναι καλή, ενώ ελαφρύ είναι το τιμόνι με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην έχει καλή πληροφόρηση. Επίσης στα θετικά μπορούμε να βάλουμε τους άνετους χώρους, όπως και τον πλούσιο εξοπλισμό. Η Jaecoo προσφέρει επτά χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά και τα ηλεκτρικά μέρη ή 150.000 χιλιόμετρα, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για τα πρώτα δύο πρώτα χρόνια. Η μπαταρία και τα εξαρτήματα του συστήματος υψηλής τάσης έχουν εγγύηση για οκτώ χρόνια. Η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινάει από τα 39490 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Το μεγάλο SUV της BYD που πουλάει φέτος περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Πόσο κάνει στην Ελλάδα το No1 σε πωλήσεις supermini; – 1.912 ταξινομήσεις μόνο φέτος

Stellantis και JLR ετοιμάζονται να φτιάξουν μαζί αυτοκίνητα – Σε ποια αγορά θέλουν να μπουν