Stellantis και JLR ετοιμάζονται να φτιάξουν μαζί αυτοκίνητα – Σε ποια αγορά θέλουν να μπουν

Σε μια εποχή όπου οι συνεργασίες έχουν γίνει σχεδόν απαραίτητες για την επιβίωση στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Stellantis ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο μαζί με τη Jaguar Land Rover.

Η αυτοκινητοβιομηχανία περνά ίσως τη μεγαλύτερη περίοδο αλλαγών στην ιστορία της. Και κάπου ανάμεσα σε δισεκατομμύρια επενδύσεων για ηλεκτροκίνηση, software, μπαταρίες και τεχνητή νοημοσύνη, οι συνεργασίες ανάμεσα σε κατασκευαστές έχουν πάψει να θεωρούνται «περίεργες». Αντίθετα, μοιάζουν πλέον σχεδόν απαραίτητες. Η νέα ανακοίνωση της Stellantis και της Jaguar Land Rover έρχεται ακριβώς να επιβεβαιώσει αυτό το κλίμα, καθώς οι δύο όμιλοι υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για πιθανή κοινή ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μπορεί επίσημα να μιλάμε απλώς για ένα Memorandum of Understanding (MOU), δηλαδή μια μη δεσμευτική συμφωνία διερεύνησης συνεργασίας, όμως όταν δύο τόσο μεγάλοι παίκτες αποφασίζουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, δύσκολα πρόκειται για μια απλή θεωρητική κουβέντα. Ειδικά όταν η αγορά-στόχος είναι οι ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η αγορά όπου κρίνονται πολλά. Εκεί που τα μεγάλα SUV συνεχίζουν να πουλάνε σαν τρελά, εκεί που η ηλεκτροκίνηση ανεβαίνει με γρήγορους ρυθμούς, αλλά και εκεί όπου οι απαιτήσεις για τεχνολογία, software και συνδεσιμότητα είναι πλέον τεράστιες. Για τη Stellantis, η παρουσία στην Αμερική είναι ήδη εξαιρετικά ισχυρή μέσω των Jeep και RAM. Ωστόσο, ο όμιλος γνωρίζει καλά ότι η επόμενη μέρα απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη επένδυση στα premium ηλεκτρικά μοντέλα και στα SUV υψηλής τεχνολογίας. Και εκεί η εμπειρία της JLR αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Από την άλλη πλευρά, η Jaguar Land Rover διαθέτει πολύ ισχυρό prestige στην premium αγορά και ειδικά στα luxury SUV, όμως δεν έχει το βιομηχανικό μέγεθος και τις οικονομίες κλίμακας που διαθέτει η Stellantis. Και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, αυτό παίζει τεράστιο ρόλο.

Πριν από 15 ή 20 χρόνια, το να βλέπαμε τέτοιου είδους συνεργασίες θα έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Το κόστος εξέλιξης νέων ηλεκτρικών πλατφορμών, μπαταριών, software architectures και αυτόνομων συστημάτων έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που ακόμη και μεγάλοι κατασκευαστές δυσκολεύονται να διαχειριστούν μόνοι τους. Για αυτό και πλέον βλέπουμε όλο και περισσότερες συνεργασίες ανάμεσα σε εταιρείες που θεωρητικά ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους. Οι συνέργειες μειώνουν το κόστος, επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων μοντέλων και επιτρέπουν σε κάθε εταιρεία να αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία της άλλης. Και στην προκειμένη περίπτωση, οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν ακριβώς αυτό στο μυαλό τους.

Επισήμως, οι δύο εταιρείες μιλούν για διερεύνηση συνεργασιών γύρω από την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών. Αυτό φυσικά αφήνει ανοιχτά σχεδόν όλα τα ενδεχόμενα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε κοινή αξιοποίηση τεχνολογικών βάσεων, software και ηλεκτρικών αρχιτεκτονικών. Η Stellantis έχει ήδη επενδύσει τεράστια ποσά στις νέες STLA πλατφόρμες της, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μικρά hatchback μέχρι τεράστια SUV και pickup. Και μια πιθανή αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών από τη JLR θα μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά την εξέλιξη νέων ηλεκτρικών Jaguar και Land Rover, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος ανάπτυξης. Παράλληλα, η JLR διαθέτει κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα πολλούς κατασκευαστές σήμερα: ισχυρή premium εικόνα, εμπειρία στα luxury SUV και τεχνογνωσία γύρω από την πολυτελή αίσθηση και το positioning. Και αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα ακόμη και για brands της Stellantis που θέλουν να ανέβουν επίπεδο.

Αν κάτι φαίνεται ξεκάθαρα πλέον, είναι πως η ηλεκτροκίνηση έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που λειτουργεί η αυτοκινητοβιομηχανία. Οι εταιρείες δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο σε κινητήρες και πλαίσια. Το μεγάλο παιχνίδι παίζεται πλέον στο software, στις μπαταρίες, στην ενεργειακή διαχείριση και στις ψηφιακές υπηρεσίες. Και όσο αυξάνεται η πίεση από τις κινεζικές εταιρείες, τόσο περισσότεροι δυτικοί κατασκευαστές αναζητούν τρόπους να μειώσουν κόστος και χρόνο εξέλιξης. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση των δύο εταιρειών μιλά συνεχώς για συνέργειες και πως «αλληλοσυμπληρώνονται». Είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο οι δύο όμιλοι παραδέχονται ότι κανείς δεν θέλει πλέον να σηκώσει μόνος του όλο το βάρος της νέας εποχής.

Προς το παρόν, όλα βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο και οποιαδήποτε πιθανή συνεργασία θα εξαρτηθεί από τις τελικές συμφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ωστόσο, τέτοιες κινήσεις σπάνια μένουν μόνο στα λόγια. Αν η συνεργασία προχωρήσει ουσιαστικά, τότε θα μπορούσαμε να δούμε κοινές τεχνολογικές βάσεις για νέα premium SUV, κοινές software πλατφόρμες ή ακόμη και νέα ηλεκτρικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την αμερικανική αγορά. Και η αλήθεια είναι πως κάτι τέτοιο θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Από τη μία πλευρά θα υπήρχε η βιομηχανική δύναμη και η τεχνολογική βάση της Stellantis. Από την άλλη, η premium εμπειρία και η πολυτελής εικόνα της Jaguar Land Rover. Σε μια εποχή όπου το κόστος ανάπτυξης ανεβαίνει διαρκώς και ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο σκληρός, ίσως αυτή να είναι ακριβώς η συνταγή που χρειάζονται και οι δύο πλευρές για να παραμείνουν δυνατές στην πιο απαιτητική αγορά του κόσμου.

Τι κρατάμε;

Η Stellantis και η Jaguar Land Rover υπέγραψαν MOU συνεργασίας

Η συνεργασία αφορά κυρίως την αγορά των ΗΠΑ

Στόχος είναι κοινή ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών

Πιθανές συνέργειες σε ηλεκτρικές πλατφόρμες, software και premium SUV

Η Stellantis μπορεί να προσφέρει βιομηχανική κλίμακα και τεχνολογικές βάσεις

Η JLR φέρνει premium τεχνογνωσία και ισχυρό luxury χαρακτήρα

Πηγή: autotypos.gr

