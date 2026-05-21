Το μικρό Kia των 15.990 ευρώ που λάτρεψαν οι Έλληνες τον Απρίλιο

Η KIA μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει στρέψει μεγάλο μέρος της προσοχής της στα SUV και στα ηλεκτρικά μοντέλα, όμως στην ελληνική αγορά υπάρχει ένα μικρό αυτοκίνητο που συνεχίζει να κάνει τεράστιες πωλήσεις.

Και μάλιστα σε μια κατηγορία που παραδοσιακά είναι από τις πιο δύσκολες και πιο «ευαίσθητες» στο θέμα της τιμής. Ο λόγος για το KIA Picanto, το οποίο όχι μόνο παρέμεινε πρώτο στην κατηγορία Α τον Απρίλιο του 2026, αλλά ουσιαστικά κυριάρχησε απέναντι σε όλους τους ανταγωνιστές του.

Συγκεκριμένα, το μικρό μοντέλο της KIA σημείωσε 587 ταξινομήσεις μόνο τον Απρίλιο, κατακτώντας το εντυπωσιακό 59,41% της κατηγορίας Α, ενώ συνολικά στο πρώτο τετράμηνο του 2026 έφτασε τις 971 ταξινομήσεις, με μερίδιο 52,94% στην κατηγορία του. Με απλά λόγια, περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές city car στην Ελλάδα επέλεξαν KIA Picanto.

