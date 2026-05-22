ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 17:35
Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη στη Βουλή – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Αδιαθεσία αισθάνθηκε στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μεταφέρθηκε αμέσως στο ιατρείο της Βουλής όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και την μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε δύσπνοια, ενώ διαπιστώθηκε και χαμηλό επίπεδο οξυγόνου. Πάντως, οι ίδιες πληροφορίες λένε πως είναι σε καλή κατάσταση.

Δήλωση αναφορικά με την κατάσταση υγείας της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη: «Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας».

