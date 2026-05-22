Ξεκινάει το μεγάλο πανελλαδικό roadshow για τα μοντέλα της Renault (photos)

Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow, Renault E-Techdays, κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα στις 23 Μαΐου και θα συνεχίσει για τον επόμενο ενάμιση μήνα σε άλλες 19 πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σε αυτό το διάστημα θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν το bestseller νέο Clio full hybrid Ε-Tech 160, το καθιερωμένο Captur σε έκδοση full hybrid E-Tech, αλλά και στη νέα bi-fuel έκδοση Eco-G turbo 120, το ολοκληρωμένο Symbioz full hybrid E-Tech 160, το πολυτελές Austral full hybrid E-Tech 200 και το κορυφαίο Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 4×4.

Φυσικά θα υπάρχει το εμβληματικό Renault 5 E-Tech electric, αλλά και για πρώτη φορά, δίπλα στο ολοκαίνουριο Renault 4 E-Tech electric.

Διαβάστε επίσης:

Η Citroën επαναφέρει στη ζωή έναν θρύλο με την επιστροφή του 2 CV!

Το μεγάλο SUV της BYD που πουλάει φέτος περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Πόσο κάνει στην Ελλάδα το No1 σε πωλήσεις supermini; – 1.912 ταξινομήσεις μόνο φέτος