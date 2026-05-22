Η πρώτη δήλωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του 

Αναίρεση της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άρειος Πάγος.

Κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο Αντεισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου, Σοφοκλής Λογοθέτης, αναλαμβάνει να διερευνήσει εάν προκύπτουν λόγοι για την αναίρεση του βουλεύματος που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της «17 Νοέμβρη».

Ο αντεισαγγελέας πρόκειται να αναζητήσει και να μελετήσει αναλυτικά το νομικό σκεπτικό του βουλεύματος που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση του 82χρονου, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Μετά την αξιολόγηση, θα αποφανθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση αναίρεσης.

Σημειώνεται πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εξέτιε ποινή 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία στις δολοφονίες της «17 Νοέμβρη».

Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς και αφέθηκε ελεύθερος χθες, ύστερα από σχεδόν 24 χρόνια εγκλεισμού.

Η δήλωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Ο ίδιος σε δήλωση του στο Documento αμφισβητεί για ακόμα φορά ότι ήταν αρχηγός της 17 Νοέμβρη.

«Μετά από 24 έτη κράτησης, αναμένω ακόμη την απάντηση στο καίριο ερώτημα: Σε ποιο χώρο έγινε η ηθική αυτουργία μου; Πότε έγινε; Τι καιρό έκανε; Ποιοι ήταν παρόντες και ποιες συγκεκριμένες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν για να πειστούν οι φυσικοί αυτουργοί;».

