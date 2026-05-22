search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 19:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 18:03

Η πρώτη δήλωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του 

22.05.2026 18:03
alexandros-giotopoulos

Αναίρεση της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άρειος Πάγος. 

Κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο Αντεισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου, Σοφοκλής Λογοθέτης, αναλαμβάνει να διερευνήσει εάν προκύπτουν λόγοι για την αναίρεση του βουλεύματος που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της «17 Νοέμβρη».

Ο αντεισαγγελέας πρόκειται να αναζητήσει και να μελετήσει αναλυτικά το νομικό σκεπτικό του βουλεύματος που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση του 82χρονου, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Μετά την αξιολόγηση, θα αποφανθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση αναίρεσης.

Σημειώνεται πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εξέτιε ποινή 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία στις δολοφονίες της «17 Νοέμβρη».

Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς και αφέθηκε ελεύθερος χθες, ύστερα από σχεδόν 24 χρόνια εγκλεισμού.

Η δήλωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Ο ίδιος σε δήλωση του στο Documento αμφισβητεί για ακόμα φορά ότι ήταν αρχηγός της 17 Νοέμβρη. 

«Μετά από 24 έτη κράτησης, αναμένω ακόμη την απάντηση στο καίριο ερώτημα: Σε ποιο χώρο έγινε η ηθική αυτουργία μου; Πότε έγινε; Τι καιρό έκανε; Ποιοι ήταν παρόντες και ποιες συγκεκριμένες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν για να πειστούν οι φυσικοί αυτουργοί;».

Διαβάστε επίσης

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές μετά την ταυτοποίηση της σορού του 33χρονου γιατρού

Αναστάτωση στο Νέο Φάληρο: 70χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ έκανε δουλειές 

Συνελήφθη η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kovesi-floridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροπολογία Φλωρίδη: Αμφιβολίες για τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών

tom hardy
LIFESTYLE

Ο Τομ Χάρντι απολύθηκε από τη σειρά της Paramount+ «MobLand» μετά από «παραφωνίες» στα γυρίσματα

Tileorasi
MEDIA

Μια ακόμα σουρεαλιστική παρεξήγηση στο «Σόι σου» στην κορυφή της τηλεθέασης (21/5)

odyssey_matt-damon_0801_1920-1080_new
LIFESTYLE

Ματ Ντέιμον: Τα δύσκολα γυρίσματα της «Οδύσσειας» στο Μαρόκο και ο θαυμασμός για τη Σαρλίζ Θερόν

Kimberly Guilfoyle
LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μού θυμίζει τον Φρανκ Σινάτρα και τον Έλβις Πρίσλεϊ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 19:26
kovesi-floridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροπολογία Φλωρίδη: Αμφιβολίες για τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών

tom hardy
LIFESTYLE

Ο Τομ Χάρντι απολύθηκε από τη σειρά της Paramount+ «MobLand» μετά από «παραφωνίες» στα γυρίσματα

Tileorasi
MEDIA

Μια ακόμα σουρεαλιστική παρεξήγηση στο «Σόι σου» στην κορυφή της τηλεθέασης (21/5)

1 / 3