Δυσαρέσκεια στο τουρκικό ΥΠΕΞ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Ασέβεια στη μνήμη των μαρτύρων μας

Την αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας προκάλεσε η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια φυλάκισης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάνει λόγο για ασέβεια στη μνήμη των μαρτύρων-διπλωματών του.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε μεταξύ άλλων για υποκίνηση της δολοφονίας του Çetin Görgü, ακόλουθου Τύπου της πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1991, την απόπειρα δολοφονίας κατά του Deniz Bölükbaşı, συμβούλου της πρεσβείας μας στην Αθήνα την ίδια χρονιά, και τη δολοφονία του Haluk Sipahioğlu, συμβούλου της πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1994.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 22, 2026

Καταδικάζουμε έντονα την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια καταναγκαστικών έργων για την υποκίνηση της δολοφονίας του Çetin Görgü, ακόλουθου Τύπου της πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1991, την απόπειρα δολοφονίας κατά του Deniz Bölükbaşı, συμβούλου της πρεσβείας μας στην Αθήνα την ίδια χρονιά, και τη δολοφονία του Haluk Sipahioğlu, συμβούλου της πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1994.

Η ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτόν τον τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχο τους διπλωμάτες μας που εκπροσώπησαν με τιμή τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας και των οικογενειών τους και είναι απαράδεκτη.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών.

