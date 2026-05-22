Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση της αποφυλάκισής του εξετάζει ο Άρειος Πάγος μετά από παραγγελία Τζαβέλλα

Στο «μικροσκόπιο» του Αρείου Πάγου τίθεται πλέον η απόφαση για την υφ’ όρων αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με τις ανώτατες δικαστικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αναίρεσής της.

Κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο Αντεισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου, Σοφοκλής Λογοθέτης, αναλαμβάνει να διερευνήσει εάν προκύπτουν λόγοι για την αναίρεση του βουλεύματος που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της «17 Νοέμβρη».

Ο αντεισαγγελέας πρόκειται να αναζητήσει και να μελετήσει αναλυτικά το νομικό σκεπτικό του βουλεύματος που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση του 82χρονου, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Μετά την αξιολόγηση, θα αποφανθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση αναίρεσης.

Σημειώνεται πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εξέτιε ποινή 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία στις δολοφονίες της «17 Νοέμβρη»,.

Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς και αφέθηκε ελεύθερος χθες, ύστερα από σχεδόν 24 χρόνια εγκλεισμού.

Όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι, με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση οι πολυϊσοβίτες μπορούν να αιτηθούν αποφυλάκιση εφόσον συμπληρώσουν 25 χρόνια πραγματικής έκτισης της ποινής τους.

