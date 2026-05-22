Κρήτη: Στη φυλακή οι δύο ανιψιοί για την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας με τις παράνομες επιδοτήσεις

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, ύστερα από πολύωρες απολογίες, ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδερφός του, οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους που φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση με έδρα τα Βορίζια και θύματα κατοίκους χωριών του Αμαρίου Ρεθύμνου Κρήτης.

Οι δύο άνδρες υποστήριξαν ότι πρόκειται για σκευωρία, ωστόσο εισαγγελέας και ανακριτής δεν πείστηκαν, διατηρώντας την απόφαση προφυλάκισης για το σοβαρό κατηγορητήριο που περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη δικογραφία, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές, εκβιασμούς αλλά και περιστατικά ξυλοδαρμών.

Την ίδια ώρα, ο 43χρονος θείος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Εφόσον η κατάστασή του βελτιωθεί, η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου, 23/05.

