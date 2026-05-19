Τον τρόμο είχε σπείρει στην Κρήτη η μαφία με τις παράνομες επιδοτήσεις: Τουλάχιστον 40 οικογένειες θύματα της – Πάνω από 200.000 η ζημία

Μέχρι το Αμάρι Ρεθύμνου επεκτεινόταν η δράση της κρητικής μαφίας που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις. Η εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούταν εδώ και 5 χρόνια και τα παράνομα έσοδα της ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

Τα αρχηγικά μέλη καταπατούσαν τις εκτάσεις μικροκαλλιεργητών. Αν τολμούσαν να αντισταθούν τους εκφόβιζαν καταστρέφοντας τις καλλιέργειες τους και χτυπώντας τους.

Τουλάχιστον 40 οικογένειες έπεσαν θύματα της κρητικής μαφίας, ενώ οι συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, μετά από σωρεία καταγγελιών, που οδήγησαν σε εισαγγελική παραγγελία.

Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγοπροβάτων τους σε ξένα χωράφια (ώστε να λιγοστεύουν το κόστος των ζωοτροφών), η συμμορία είχε στήσει «βιομηχανία» εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των Αρχών για την περίοδο 2021-2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας μοιράζοντας τους ρόλους εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Τι έδειξε ο διασταυρωτικός έλεγχος

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον διασταυρωμένο έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης:

Ο 43χρονος αρχηγός και η σύζυγός του έλαβαν 88.811 ευρώ.

Ο 39χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του καρπώθηκαν 165.348 ευρώ.

Ο 44χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του εισέπραξαν 101.689 ευρώ.

Άλλα δύο ανδρόγυνα της ίδιας οικογένειας έλαβαν 60.378 ευρώ και 130.106 ευρώ αντίστοιχα.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση, μέλη της συμμορίας εμφάνισαν ψευδώς ως δικούς τους στάβλους στην περιοχή του Αμαρίου, επιχειρώντας να τους ιδιοποιηθούν μέσω χρησικτησίας.

«Όλη η οικογένεια, που έχει απλώσει τα πλοκάμια της διαφορετικά μέρη της Κρήτης – Ηράκλειο και Ρέθυμνο- βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ εκτιμάται, πως τα θύματα της συμμορίας είναι πολύ περισσότερα, καθώς πολλοί φοβούνταν να μιλήσουν. Τρία από τα μέλη της οργάνωσης είχαν προσαχθεί ξανά στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Αστυνόμος Β Κωνσταντίνα Δημογλίδου στο ΕΡΤnew

Την Παρασκευή απολογούνται οι αρχηγοί

Τα ηνία της εγκληματικής οργάνωσης κρατούσαν δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 39 ετών και ο 43χρονος θείος τους. Θα απολογηθούν την Παρασκευή (23/5). Ο θείος συνελήφθη χθες και οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου.

