Εσθονία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό

Ένα στρατιωτικό μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε την Τρίτη πάνω από την Εσθονία ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε η χώρα της Βαλτικής. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς παραβιάσεων του εναέριου χώρου στην περιοχή εν μέσω των συχνών ουκρανικών επιθέσεων στην γειτονική Ρωσία.

Η γειτονική Λετονία επίσης σήμανε αεροπορικό συναγερμό αφότου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας τους κατοίκους που ζουν κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ εκλήθησαν στην περιοχή τα μαχητικά που ανήκουν στην Αεροπορική Αστυνομία της Βαλτικής που υπάγεται στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ρωσία με μεγάλου βεληνεκούς μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σε περιοχές κοντά στην Βαλτική. Από τον Μάρτιο, αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισβάλει στο εναέριο χώρο χωρών μελών του ΝΑΤΟ όπως η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία οι οποίες όλες τους συνορεύουν με τη Ρωσία. Η κυβέρνηση της Λετονίας παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε τις εισβολές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

