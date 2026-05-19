search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 16:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.05.2026 16:15

Εσθονία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό

19.05.2026 16:15
drone 444- new

Ένα στρατιωτικό μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε την Τρίτη πάνω από την Εσθονία ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε η χώρα της Βαλτικής. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς παραβιάσεων του εναέριου χώρου στην περιοχή εν μέσω των συχνών ουκρανικών επιθέσεων στην γειτονική Ρωσία.

Η γειτονική Λετονία επίσης σήμανε αεροπορικό συναγερμό αφότου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας τους κατοίκους που ζουν κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ εκλήθησαν στην περιοχή τα μαχητικά που ανήκουν στην Αεροπορική Αστυνομία της Βαλτικής που υπάγεται στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ρωσία με μεγάλου βεληνεκούς μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σε περιοχές κοντά στην Βαλτική. Από τον Μάρτιο, αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισβάλει στο εναέριο χώρο χωρών μελών του ΝΑΤΟ όπως η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία οι οποίες όλες τους συνορεύουν με τη Ρωσία. Η κυβέρνηση της Λετονίας παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε τις εισβολές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύονται κρυφά στην Κίνα και επιστρέφουν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Το Ισραήλ αναχαιτίζει ένα ακόμη σκάφος του στολίσκου της Γάζας – Eξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή

Η πρόταση της Τεχεράνης στις ΗΠΑ: Κυρώσεις, παγωμένα κεφάλαια και Ορμούζ στο τραπέζι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
floridis-zoie-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης σε Ζωή: «Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα για πράξεις σας, συνιστώ να βρείτε καλό δικηγόρο» – «Σας ανέσυρε από τα αζήτητα ο Μητσοτάκης»

evropaiki-eisagelia
ΕΛΛΑΔΑ

Δυσαρέσκεια Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την τροπολογία Φλωρίδη: Aντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας

dytixi-oxthi-kideia
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν μπορούν να θάψουν τα παιδιά τους οι Παλαιστίνιοι – Έποικοι έσπασαν ταφόπλακες και βανδάλισαν νεκροταφείο στη Δυτική Όχθη

stournaras_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: H ανεξαρτησία ΤτΕ διασφαλίζει ανάπτυξη και σταθερότητα

KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8234
ΚΑΛΧΑΣ

Η υποψία για μπλόφα εκλογών και ο Σαμαράς, ο Γερουλάνος και οι συμμαχίες, η Καρυστιανού και το όνομα, η Ρένα κόπηκε, ο Παύλος, ο Φάμελλος και το… Γκάζι

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

androulakis-diamantopoulou-geroulanos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαλούμ στο ΠΑΣΟΚ: Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος σέρνουν το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ – Υπονόμευση της απόφασης του συνεδρίου

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 16:56
floridis-zoie-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης σε Ζωή: «Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα για πράξεις σας, συνιστώ να βρείτε καλό δικηγόρο» – «Σας ανέσυρε από τα αζήτητα ο Μητσοτάκης»

evropaiki-eisagelia
ΕΛΛΑΔΑ

Δυσαρέσκεια Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την τροπολογία Φλωρίδη: Aντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας

dytixi-oxthi-kideia
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν μπορούν να θάψουν τα παιδιά τους οι Παλαιστίνιοι – Έποικοι έσπασαν ταφόπλακες και βανδάλισαν νεκροταφείο στη Δυτική Όχθη

1 / 3