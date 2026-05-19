Reuters: Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύονται κρυφά στην Κίνα και επιστρέφουν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας εκπαίδευσαν κρυφά περίπου 200 Ρώσους στρατιωτικούς στην Κίνα στα τέλη του περασμένου έτους και κάποιοι από αυτούς έχουν επιστρέψει για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με τρεις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών και έγγραφα που είδε το Reuters.

Ενώ η Κίνα και η Ρωσία έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά από κοινές στρατιωτικές ασκήσεις από την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, το Πεκίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι ουδέτερο στη σύγκρουση και παρουσιάζεται ως μεσολαβητής ειρήνης.

Η μυστική εκπαίδευση, που επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση drones, περιγράφονταν σε μια ρωσο-κινεζική συμφωνία που υπεγράφη από ανώτερους Ρώσους και Κινέζους αξιωματικούς στο Πεκίνο στις 2 Ιουλίου 2025.

Η συμφωνία, την οποία εξέτασε το Reuters, ανέφερε ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες θα εκπαιδευτούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε τοποθεσίες όπως το Πεκίνο και η ανατολική πόλη Ναντζίνγκ.

Η συμφωνία ανέφερε επίσης ότι εκατοντάδες Κινέζοι στρατιώτες θα εκπαιδευτούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Εκπαιδεύοντας ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, το οποίο στη συνέχεια συμμετέχει στην Ουκρανία, η Κίνα εμπλέκεται πολύ πιο άμεσα στον πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο από ό,τι ήταν γνωστό προηγουμένως, δήλωσε ένας αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών.

«Σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία, η Κίνα διατηρεί σταθερά μια αντικειμενική και αμερόληπτη στάση και εργάζεται για την προώθηση ειρηνευτικών συνομιλιών, κάτι που είναι συνεπές και σαφές και το αποδεικνύει η διεθνής κοινότητα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σε ανακοίνωσή του προς το Reuters. «Τα εμπλεκόμενα μέρη δεν πρέπει να υποδαυλίζουν σκόπιμα την αντιπαράθεση ή να μεταθέτουν την ευθύνη».

Οι υπηρεσίες πληροφοριών μίλησαν υπό τον όρο ότι δεν θα κατονομαστούν προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν τη Ρωσία ως σημαντική απειλή για την ασφάλεια, παρακολουθούν με προσοχή τις ολοένα και πιο στενές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο και ενός σημαντικού εμπορικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δύο έθνη ανακοίνωσαν μια στρατηγική εταιρική σχέση «χωρίς όρια» λίγες ημέρες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και δεσμεύτηκαν να διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις για να εξασκήσουν τον συντονισμό μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών τους. Καθώς η Δύση προσπαθούσε να απομονώσει τη Ρωσία, η Κίνα παρείχε μια σανίδα σωτηρίας αγοράζοντας πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα.

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να φιλοξενήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη και την Τετάρτη, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την υψηλού προφίλ επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίνα και η Ρωσία χαρακτήρισαν το ταξίδι του Πούτιν – την 25η επίσκεψή του στην Κίνα – ως περαιτέρω απόδειξη της «παντός καιρού» συνεργασίας τους, ακόμη και όταν η Δύση προτρέπει το Πεκίνο να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Πόλεμος με drones

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας όπλα στην Ουκρανία.

Και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν μοντέλα μεγάλης εμβέλειας για να επιτεθούν σε στόχους εκατοντάδες μίλια μακριά, ενώ στο πεδίο της μάχης, μικρότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τηλεχειριζόμενα από πιλότους που χρησιμοποιούν εξοπλισμό πρώτης όψης (FPV) και οπλισμένα με εκρηκτικά, κυριαρχούν στον ουρανό, καθιστώντας επικίνδυνη την κίνηση τεθωρακισμένων οχημάτων ή πεζικού.

Τον Σεπτέμβριο, το Reuters ανέφερε ότι ειδικοί από ιδιωτικές κινεζικές εταιρείες είχαν πραγματοποιήσει τεχνικές εργασίες ανάπτυξης στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών για έναν ρωσικό κατασκευαστή μη επανδρωμένων αεροσκαφών επίθεσης, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε τότε ότι δεν γνώριζε τη συνεργασία.

Οι δύο εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο τιμωρήθηκαν από την ΕΕ τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τη συμφωνία εκπαίδευσης που εξέτασε το Reuters, οι Ρώσοι θα εκπαιδευτούν σε κλάδους όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο ηλεκτρονικός πόλεμος, η αεροπορία του στρατού και το τεθωρακισμένο πεζικό. Η συμφωνία απαγόρευε οποιαδήποτε κάλυψη των επισκέψεων από τα μέσα ενημέρωσης σε καμία από τις δύο χώρες και ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να ενημερώνονται τρίτα μέρη.

Οι επισκέψεις κινεζικών στρατευμάτων στη Ρωσία για εκπαίδευση πραγματοποιούνται τουλάχιστον από το 2024, αλλά η εκπαίδευση ρωσικού προσωπικού στην Κίνα είναι κάτι καινούργιο, ανέφεραν δύο από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ενώ η Ρωσία έχει εκτεταμένη πολεμική εμπειρία στην Ουκρανία, η τεράστια βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Κίνας προσφέρει τεχνολογική τεχνογνωσία και προηγμένες μεθόδους εκπαίδευσης, όπως προσομοιωτές πτήσης, ανέφεραν.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας δεν έχει πολεμήσει σε μεγάλο πόλεμο εδώ και δεκαετίες, αλλά έχει επεκταθεί γρήγορα τα τελευταία 20 χρόνια και τώρα ανταγωνίζεται την αμερικανική στρατιωτική ισχύ σε ορισμένους τομείς.

Μία από τις υπηρεσίες ανέφερε ότι είχε επιβεβαιώσει την ταυτότητα μιας χούφτας Ρώσων στρατιωτικών που εκπαιδεύτηκαν στην Κίνα και έκτοτε είχαν εμπλακεί άμεσα σε πολεμικές επιχειρήσεις με drones στις κατεχόμενες περιοχές της Κριμαίας και της Ζαπορίζια της Ουκρανίας.



Τα ονόματα των ατόμων εμφανίστηκαν σε ρωσικό στρατιωτικό έγγραφο που είδε το Reuters και το οποίο απαριθμούσε τους στρατιωτικούς που πήγαν στην Κίνα. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την επακόλουθη εμπλοκή αυτών των ατόμων στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η ίδια υπηρεσία πληροφοριών δήλωσε ότι ήταν πολύ πιθανό πολλοί από αυτούς που εκπαιδεύτηκαν στην Κίνα να είχαν πάει στην Ουκρανία.



Εσωτερικές ρωσικές στρατιωτικές αναφορές που εξέτασε το Reuters περιέγραφαν τέσσερις από τις εκπαιδευτικές συνεδρίες για ρωσικά στρατεύματα στην Κίνα μετά την πραγματοποίησή τους.

Μία αναφορά με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2025 περιέγραφε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον πόλεμο συνδυασμένων όπλων για περίπου 50 Ρώσους στρατιωτικούς στο παράρτημα της Ακαδημίας Πεζικού του Στρατού Ξηράς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) στο Σιτζιατζουάνγκ.

Η έκθεση ανέφερε ότι το μάθημα περιελάμβανε εκπαίδευση στρατιωτών να βάλλουν όλμους 82 χιλιοστών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τον εντοπισμό των στόχων τους

Μια δεύτερη έκθεση περιέγραφε εκπαίδευση αεράμυνας σε στρατιωτική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικού πολέμου, συσκευών ρίψης δικτύων και drones για την αντιμετώπιση εισερχόμενων drones. Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εγκατάσταση βρισκόταν στο Zhengzhou.

Μια τρίτη έκθεση, με ημερομηνία Δεκέμβριο του 2025 και γραμμένη από έναν Ρώσο ταγματάρχη, περιέγραφε την εκπαίδευση σε drones για ρωσικό προσωπικό στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατιωτικής Αεροπορίας του PLA, πρώτη ταξιαρχία του Γιμπίν. Το μάθημα επικεντρώθηκε σε παρουσιάσεις πολυμέσων και περιελάμβανε τη χρήση προσομοιωτών πτήσης, εκπαίδευση στη χρήση διαφόρων τύπων FPV drones και δύο άλλων τύπων drones, ανέφερε.

Μια τέταρτη έκθεση περιέγραφε ένα μάθημα τον Νοέμβριο του 2025 στο Πανεπιστήμιο Στρατιωτικής Μηχανικής Nanjing του Πεζικού του PLA. Η εκπαίδευση κάλυπτε την τεχνολογία εκρηκτικών, την κατασκευή ναρκών, την αποναρκοθέτηση, καθώς και την απομάκρυνση μη εκραγέντων πυρομαχικών και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Αυτή η έκθεση περιελάμβανε φωτογραφίες Ρώσων στρατιωτών με στολή που διδάσκονταν από Κινέζους εκπαιδευτές με στρατιωτική στολή. Οι εικόνες έδειχναν επίσης Ρώσους στρατιώτες να τους δείχνουν μηχανικό εξοπλισμό και πώς να κάνουν σάρωση για νάρκες.

