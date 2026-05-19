Δούκας: Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αφορά πάνω από όλα τους ανθρώπους

Ημερίδα με τίτλο «Switch On Sustainability» διοργανώνει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο των Sustainable Energy Days 2026, την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Σεράφειο. Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου, ανταλλαγής γνώσης και ανάπτυξης συνεργασιών γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πόλεων στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και ανθεκτικής ενεργειακής μετάβασης.

«Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να αφορά μόνο την τεχνολογία ή τις υποδομές. Πρέπει να αφορά πρώτα και πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους. Στον Δήμο Αθηναίων επενδύουμε σε πολιτικές που συνδέουν τη βιωσιμότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη και τη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας και η ημερίδα Switch On Sustainability είναι μια σημαντική ευκαιρία να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις πόλεις του μέλλοντος που θέλουμε να δημιουργήσουμε».

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, επιχειρήσεων, ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές, καινοτόμες προσεγγίσεις και εφαρμόσιμα εργαλεία, που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πιο βιώσιμων και συμπεριληπτικών πόλεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, στην ενεργειακή αποδοτικότητα στο αστικό περιβάλλον, στις επιπτώσεις των κτιρίων στην υγεία και την ποιότητα ζωής, καθώς και στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της ενεργειακής συνείδησης των πολιτών.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα αναφερθεί στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα, στις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης και στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο.

Το «Switch On Sustainability» απευθύνεται σε επαγγελματίες, ερευνητές, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, οργανισμούς και ενεργούς πολίτες, που ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια και τη δημιουργία πιο ανθεκτικών και συμπεριληπτικών πόλεων.

