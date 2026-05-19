Στο Α.Τ. Συντάγματος βρέθηκαν η Μαρία Καρυστιανού και Θανάσης Αυγερινός, οι οποίοι υπέβαλαν μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου.

Ο Καραχάλιος, πρώην γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Ν.Δ., έκανε λόγο για κόμμα με «εντολή Μόσχας», κάτι που η Καρυστιανού δεν άφησε να πέσει κάτω…

Σήμερα το πρωί μαζί με τον γνωστό δημοσιογράφο πήγαν στο αστυνομικό τμήμα όπου υπέβαλαν μήνυση για ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.

Η προθεσμία του αυτοφώρου για τη σύλληψη του Καραχάλιου εκπνέει στις 12:00 το μεσημέρι.

