Οικογενειακή τραγωδία στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε σοβαρά το 7 μηνών παιδί του

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο δράστης του αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (18/5) στην πόλη ελ Εχίδο στη νότια Ισπανία.

Σύμφωνα με την El Pais, o 25χρονος δράστης συνελήφθη νωρίς το πρωί της Τρίτης (19/5), αφού παραδόθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι δύο νεκροί είναι οι γονείς του.

Πηγές από την αστυνομία ανέφεραν ότι ένα από τα τραυματισμένα παιδιά είναι επτά μηνών και σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι γιος του δράστη.

Detenido un joven 25 años por la muerte de sus padres en un tiroteo en El Ejido. Su hijo de siete meses está herido muy grave, también graves una niña de 2 años y un hombre y una mujer.



Ένας άλλος από τους τραυματίες είναι ένα δίχρονο παιδί, ενώ οι άλλοι δύο, που νοσηλεύονται, είναι μια γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση και ένας 60χρονος άνδρας.

Οι αρχές της Ισπανίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνιστεί το κίνητρο του δράστη.

