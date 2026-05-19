Το παρασκήνιο από τους λόγους που έπεισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν, αποκαλύπτει το Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του είπε πως είχε επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που τον έπεισαν να αναβάλει τα σχέδιά του «δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής».

Σύμφωνα με το Axios ο Τραμπ μίλησε μαζί τους 24 ώρες πριν από την ανάρτησή του.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας από πηγή αξιωματούχου, αναφέρουν πως το «μήνυμα ήταν ενιαίο από Ντόχα, Άμπου Ντάμπι και Ριάντ». Αμφότεροι οι τρεις ηγέτες, φοβούμενοι ένα νέο χτύπημα στην Τεχεράνη και τις οικονομικές συνέπειες που θα έχει αυτό, ζήτησαν από τον Αμερικανό πρόεδρο να δώσει «μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα γι’ αυτό».

Μια δεύτερη πηγή μετέφερε ότι ο Τραμπ είχε πει σε ορισμένους από τους πολιτικούς συμμάχους του ότι οι τρεις Άραβες ηγέτες του είπαν πως «δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας τους» λόγω αντιποίνων από το Ιράν.

Η προθεσμία που έδωσε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός μεγιστάνας στην ανάρτησή του τόνισε ότι θα περιμένει «για δύο ή τρεις ημέρες», ενώ έχει ενημερώσει ήδη το Ισραήλ -που περιμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη- για την απόφασή του και αν δεν υπάρξει θετική εξέλιξη, τότε η επίθεση προς το τέλος της εβδομάδας, δύσκολα θα αποφευχθεί. Πάντως, ο Τραμπ μίλησε για θετική κατάληξη για άλλη μία φορά.

«Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά θα δούμε αν θα οδηγήσει σε κάτι», είπε.

«Ετοιμαζόμασταν να κάνουμε μια πολύ μεγάλη επίθεση αύριο. Την ανέβαλα για λίγο – ελπίζω, ίσως, για πάντα – αλλά πιθανώς για λίγο, επειδή είχαμε πολύ μεγάλες συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε τι θα καταλήξουν», είπε ο Τραμπ. «Με ρώτησαν η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κάποιοι άλλοι αν μπορούσαμε να την αναβάλουμε για δύο ή τρεις ημέρες, ένα σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας» πρόσθεσε.

«Μου τηλεφώνησαν αυτές οι τρεις χώρες, καθώς και άλλες, και ασχολούνται απευθείας με τον λαό μας, και αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να μπορέσουν να βρουν κάτι. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε άσχημα, θα ήμουν πολύ χαρούμενος», δήλωσε ο Τραμπ επίσης στο CNN.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Ωστόσο, η τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν προσέφερε σημαντικές παραχωρήσεις.

Μάλιστα, ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζάι, δυναμίτισε το κλίμα με ανάρτησή του, χλευάζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο για την προθεσμία που έδωσε.

«Με αυτή τη μάταιη ελπίδα να αναγκάσει τον ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν!», σχολίασε ο Ρεζαΐ.

