Η εξομολόγηση του Τσίπρα για το πρώτο του κινητό – «Το πήρα στα 24» (video)

Μία προσωπική μαρτυρία, που όμως δεν βγαίνει με τους αριθμούς και τις χρονολογίες, έκανε το βράδυ της Δευτέρας ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση με νέους ανθρώπους.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόταν στην ψηφιακή εποχή και έκανε συγκρίσεις των σημερινών νέων με τις προηγούμενες γενιές για να δείξει το άλμα στις τεχνολογίες και τα νέα δεδομένα.

Είπε λοιπόν ότι πήρε για πρώτη φορά κινητό στα… 24, όταν τελείωσε το Πολυτεχνείο. Δηλαδή το… 1998 και ενώ η κινητή τηλεφωνία ήρθε στην Ελλάδα (εμπορικά) το 1993. Ήτοι, επί πέντε χρόνα που θα μπορούσε να έχει κινητό, εξακολουθούσε να επικοινωνεί μόνο μέσω σταθερής τηλεφωνίας. Τιμωρία ήταν;;

