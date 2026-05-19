19.05.2026
19.05.2026 11:34

Ο ρόλος της Διαμαντοπούλου στο νέο απαράτ της Χαριλάου

Ρώτησα τις πηγές μου στη Χαριλάου Τρικούπη πώς σκέφτεται να αξιοποιήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης την Άννα Διαμαντοπούλου ενόψει εκλογών. Αν δηλαδή θα της αναθέσει κάποιο ειδικό ρόλο ή θα την διατηρήσει στη θέση της υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού.

Μου διευκρίνισαν λοιπόν ότι η Άννα Διαμαντοπούλου ΔΕΝ είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού πλέον, καθώς δεν ισχύουν οι ρόλοι πριν το συνέδριο. Έχει πια εκλεγεί νέα κεντρική επιτροπή και νέο πολιτικό συμβούλιο. Αρμοδιότητες δεν έχουν μοιραστεί, μου διευκρίνισαν και άρα η Διαμαντοπούλου είναι απλό μέλος του πολιτικού συμβουλίου. Προς το παρόν και βλέπουμε.

Από την κουβέντα δεν κατάλαβα να υπάρχει και κάποιος μεγάλος ενθουσιασμός για την παρουσία της Άννας μετά το συνέδριο. Όπερ σημαίνει ότι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ζέση στη Χαριλάου να της αναθέσουν κάποια φοβερή αποστολή.

Ο Μπερνάρ Αρνό «πουλάει» τον Marc Jacobs: Το deal των 850 εκατ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη της μόδας

Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία από έκρηξη – Τρεις αγνοούμενοι

Κεραμέως: Δεν περικόπτονται οι συντάξεις χηρείας – Ποιοι υγειονομικοί εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 36χρονη που έπαθε ανακοπή – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Τριαντάφυλλος για Akyla: «Το παιδί είναι πολύ ωραίο στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο, συγγνώμη, δεν μου αρέσει»

Η υποψία για μπλόφα εκλογών και ο Σαμαράς, ο Γερουλάνος και οι συμμαχίες, η Καρυστιανού και το όνομα, η Ρένα κόπηκε, ο Παύλος, ο Φάμελλος και το… Γκάζι

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

Αλαλούμ στο ΠΑΣΟΚ: Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος σέρνουν το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ – Υπονόμευση της απόφασης του συνεδρίου

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

