Ο ρόλος της Διαμαντοπούλου στο νέο απαράτ της Χαριλάου

Ρώτησα τις πηγές μου στη Χαριλάου Τρικούπη πώς σκέφτεται να αξιοποιήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης την Άννα Διαμαντοπούλου ενόψει εκλογών. Αν δηλαδή θα της αναθέσει κάποιο ειδικό ρόλο ή θα την διατηρήσει στη θέση της υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού.

Μου διευκρίνισαν λοιπόν ότι η Άννα Διαμαντοπούλου ΔΕΝ είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού πλέον, καθώς δεν ισχύουν οι ρόλοι πριν το συνέδριο. Έχει πια εκλεγεί νέα κεντρική επιτροπή και νέο πολιτικό συμβούλιο. Αρμοδιότητες δεν έχουν μοιραστεί, μου διευκρίνισαν και άρα η Διαμαντοπούλου είναι απλό μέλος του πολιτικού συμβουλίου. Προς το παρόν και βλέπουμε.

Από την κουβέντα δεν κατάλαβα να υπάρχει και κάποιος μεγάλος ενθουσιασμός για την παρουσία της Άννας μετά το συνέδριο. Όπερ σημαίνει ότι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ζέση στη Χαριλάου να της αναθέσουν κάποια φοβερή αποστολή.

