Με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τουρκικό σχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα» καταγγέλλει ο Γιάννης Μανιάτης  

Αν έγινε κι αυτό, που καταγγέλλει ο Γιάννης Mανιάτης στην ευρωβουλή, σημαίνει ότι οι περίεργες διαδρομές Βρυξελλών – Άγκυρας είναι πλέον ανεξέλεγκτες.

Και προκλητικά σκανδαλώδεις.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ με ερώτησή του προς την Κομισιόν κάνει λόγο για «σοβαρά ερωτηματικά που δημιουργεί η εξάρτηση του Κέντρου Climate Change Regional Activity Centre (CC/RAC) του ΟΗΕ από το Πανεπιστήμιο Άγκυρας, το οποίο προετοίμασε τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και είναι σε κατάφορη αντίθεση με τη Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS)».

Τι σημαίνει αυτό; Ο Γιάννης Μανιάτης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει εάν το CC/RAC του ΟΗΕ συνέβαλε στην εκπόνηση του νομοσχεδίου υλοποίησης της Γαλάζιας Πατρίδας και εάν μέσω αυτού η Τουρκία αξιοποίησε ευρωπαϊκούς τεχνικούς, οικονομικούς, ή ανθρώπινους πόρους.

Και ζητά επίσης από την Κομισιόν να τοποθετηθεί εάν συνεχίζει να στηρίζει την Απόφαση του 2023, με την οποία δημιουργήθηκε το CC/RAC και εντάχθηκε, μέσω του Ερευνητικού Κέντρου DEHUCAM, στο Πανεπιστήμιο Άγκυρας, του οποίου οι θέσεις δημόσια αντιστρατεύονται το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, όπως την UNCLOS.

