ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:47
19.05.2026 12:50

Novacinema: Καθηλώνουν οι νέες σειρές «Ponies», «Devil in Disguise: John Wayne Gacy», «Patience» και ο 3ος κύκλος «Allegiance»

Τρεις νέες σειρές και ένας νέος κύκλος έρχονται να καθηλώσουν τους συνδρομητές της Nova τον Μάιο στο Novacinema4! Aπό την Τετάρτη 27/5 και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα προβάλλεται η σειρά «Ponies», ενώ από την Πέμπτη 28/5 και κάθε Πέμπτη στις 22.00 θα μεταδίδεται η σειρά «Devil in Disguise: John Wayne Gacy». 

Παράλληλα, από την Παρασκευή 29/5 και κάθε Παρασκευή στις 22:00 θα προβάλλεται η σειρά «Patience», ενώ από την Πέμπτη 21/5 και κάθε Πέμπτη στις 21:00 θα μεταδίδεται 3ος κύκλος της σειράς «Allegiance». 

H δραματική σειρά θρίλερ «Ponies» με τους Emilia Clarke, Haley Lu Richardson, Adrian Lester διαδραματίζεται στη Μόσχα το 1977. Δύο γυναίκες εργάζονται ανώνυμα ως γραμματείς στην αμερικανική πρεσβεία. Όταν οι σύζυγοί τους σκοτώνονται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες στην ΕΣΣΔ, και οι δυο τους γίνονται πράκτορες της CIA.

Η αστυνομική σειρά «Devil in Disguise: John Wayne Gacy» με τους Michael Chernus, Gabriel Luna, Michael Angarano, Marin Ireland βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Από το 1972 έως το 1978, 33 άνδρες απήχθησαν, δολοφονήθηκαν και θάφτηκαν κάτω από το σπίτι του δολοφόνου. Κανείς δεν είχε καταλάβει. Γιατί; Ήταν γοητευτικός κι αστείος. Είχε καλή δουλειά. Διασκέδαζε άρρωστα παιδιά… ντυμένος κλόουν.

Η αστυνομική – δραματική σειρά «Patience» με τους Ella Maisy Purvis, Mark Benton, Nathan Welsh, Ali Ariaie μας πηγαίνει στο Γιορκ, εκεί όπου μια αυτιστική υπάλληλος βοηθά την αστυνομία να λύνει σύνθετες υποθέσεις χάρη στην οξυδέρκειά της. Μια ντετέκτιβ την εντάσσει στην ομάδα της, όπου η εμπιστοσύνη, η πίεση κι ένας κόσμος που δεν την κατανοεί δοκιμάζουν και τις δύο.

Στην 3η σεζόν της αστυνομικής σειράς δράσης «Allegiance» με τους Supinder Wraich, Melanie Papalia, Enrico Colantoni, Toby Levins, παρακολουθούμε πως μια σειρά υποθέσεων για συμμορίες και πληροφοριοδότες, καταστάσεις ομηρίας και μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που την αγγίζει, η Σαμπρίνα αξιοποιεί την ενσυναίσθηση και το ένστικτό της, μαθαίνοντας να εμπιστεύεται τους γύρω της.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «PubertatSecrets, Lies and Human Castles» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 25/5), «Law & Order season 25» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «American Classic» (κάθε Τρίτη στις 22:00 μέχρι 26/5), «Billy the Kid season 3» (κάθε Τετάρτη στις 21:00), «The Sentinels» (κάθε Τετάρτη στις 22:0 μέχρι 20/5), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική μέχρι τις 14/5), «The Revenge» (κάθε Πέμπτη στις 22:00 μέχρι 21/5), «Hal & Harper» (κάθε Παρασκευή στις 21:15 μέχρι 15/5), «Under Salt Marsch» (κάθε Παρασκευή στις 22:00 μέχρι 22/5), «A Prophet» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 30/5), «Doc season 2» (κάθε Κυριακή στις 22:00 μέχρι 31/5).  

Απόλαυσε τις σειρές στο Novacinema4 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

