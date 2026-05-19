Νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει υποβάλει η Τεχεράνη, ζητώντας την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, τις οποίες μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRNA.

Τι ζητά η Τεχεράνη

Σύμφωνα με τον Γκαριμπαμπάντι, η ιρανική πρόταση περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, προκάλεσε ο πόλεμος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος παρουσίασε την πρόταση ενώ ενημέρωνε μέλη της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη επιμένει στο «δικαίωμά της» στον εμπλουτισμό ουρανίου και στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Το αγκάθι του εμπλουτισμού ουρανίου

Παρά την κινητικότητα στις συνομιλίες, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν σημαντικές. Το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν περιορισμούς στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από αυτό που χαρακτηρίζει νόμιμο δικαίωμά της.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις ιρανικές προτάσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι η οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται με ευρύτερες εγγυήσεις ασφαλείας και τερματισμό των εχθροπραξιών.

Κυρώσεις, Ορμούζ και αμερικανική παρουσία

Στο πακέτο των ιρανικών αιτημάτων περιλαμβάνεται και η άρση των μονομερών κυρώσεων, καθώς και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας που συνδέονται με το Ιράν. Η Τεχεράνη ζητά ακόμη την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, ειδικά από σημεία που θεωρεί ότι βρίσκονται κοντά στην περιφέρεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το θέμα του ναυτικού αποκλεισμού και της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ παραμένει επίσης στην καρδιά της αντιπαράθεσης, καθώς η περιοχή έχει μετατραπεί σε κρίσιμο πεδίο έντασης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Τι είπαν και έπεισαν τον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν οι τρεις χώρες του Κόλπου

Το παρασκήνιο από τους λόγους που έπεισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν, αποκαλύπτει, την ίδια ώρα, το Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του είπε πως είχε επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που τον έπεισαν να αναβάλει τα σχέδιά του «δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής».

Σύμφωνα με το Axios ο Τραμπ μίλησε μαζί τους 24 ώρες πριν από την ανάρτησή του.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας από πηγή αξιωματούχου, αναφέρουν πως το «μήνυμα ήταν ενιαίο από Ντόχα, Άμπου Ντάμπι και Ριάντ». Αμφότεροι οι τρεις ηγέτες, φοβούμενοι ένα νέο χτύπημα στην Τεχεράνη και τις οικονομικές συνέπειες που θα έχει αυτό, ζήτησαν από τον Αμερικανό πρόεδρο να δώσει «μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα γι’ αυτό».

Μια δεύτερη πηγή μετέφερε ότι ο Τραμπ είχε πει σε ορισμένους από τους πολιτικούς συμμάχους του ότι οι τρεις Άραβες ηγέτες του είπαν πως «δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας τους» λόγω αντιποίνων από το Ιράν.

Η προθεσμία που έδωσε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός μεγιστάνας στην ανάρτησή του τόνισε ότι θα περιμένει «για δύο ή τρεις ημέρες», ενώ έχει ενημερώσει ήδη το Ισραήλ -που περιμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη- για την απόφασή του και αν δεν υπάρξει θετική εξέλιξη, τότε η επίθεση προς το τέλος της εβδομάδας, δύσκολα θα αποφευχθεί. Πάντως, ο Τραμπ μίλησε για θετική κατάληξη για άλλη μία φορά.

